Gifhorn

Das Besuchsverbot ist aufgehoben, ein Testzentrum eingerichtet. Am Gifhorner Helios Klinikum kehrt ein bisschen Normalität ein. An Regeln müssen sich Gäste jedoch halten.

Angehörige dürfen täglich (montags bis sonntags) in der Zeit von 13 bis 17 Uhr zu Besuch kommen. Für Patientenbesuche gilt die 3G-plus-Regel. Das heißt, dass alle Besucherinnen und Besucher unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus einen negativen Testnachweis eines offiziellen Testzentrums benötigen.

Pro Patient ein Besucher möglich

Für Patientenbesuche im Helios Klinikum Gifhorn gilt: Nur ein Besucher/eine Besucherin pro Patient pro Tag. Alle Besucherinnen und Besucher dürfen keine Erkältungszeichen aufweisen und müssen beim Betreten des Klinikums einen negativen Testnachweis eines offiziellen Testzentrums vorlegen.

Diese Test sind gültig

Als Testnachweis akzeptiert werden entweder ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder ein PCR-Test, der maximal 48 Stunden zurückliegt. Ihren Testnachweis erhalten Besucherinnen und Besucher unter anderem im neu eröffneten Testzentrum im Gifhorner Klinikum. Außerdem ist für alle Besucherinnen und Besucher das Tragen einer FFP-2-Maske (ohne Ventil) Pflicht.

Auch bei Patientenbesuchen müssen die geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. Patienteneigentum wie Kleidung oder Hilfsmittel, das dringend benötigt wird, kann auch außerhalb der Besuchszeitfenster jederzeit an der Infozentrale im Eingangsbereich des Hauses abgegeben werden.

Im Bereich der Cafeteria ist das Testzentrum

In einem abgetrennten Bereich der Cafeteria im Helios Klinikum Gifhorn können sich asymptomatische Bürgerinnen und Bürger ab Montag, 10. Januar, per Antigen-Schnelltest kostenlos auf eine akute COVID-19-Infektion testen lassen. Termine können online unter https://clinxident.de/buchung/helios-gifhorn gebucht werden. Das Abstrich-Ergebnis liegt nach rund 15 Minuten vor.

Angebot richtet sich an alle

„Schnelltests stellen neben der Impfung einen der wichtigsten Bausteine zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dar. Sie helfen uns, Infizierte ohne Symptome frühzeitig zu identifizieren und Kontakte zu unterbrechen und nachzuverfolgen. Deshalb haben wir uns entschieden, den Bürgerinnen und Bürgern aus Gifhorn und der Region, aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, sich auch in unserem Haus testen zu lassen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern“, sagt Matthias Hahn, Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikums Gifhorn.

Ergebnis wird digital übermittelt

Der Ablauf der Testung erfolgt digital. Interessierte vereinbaren online einen Termin für ihren Antigen-Schnelltest und erhalten per E-Mail einen QR-Code zur Anmeldung des Tests. 15 Minuten nach dem Abstrich wird ihnen ihr Testergebnis wieder per E-Mail zugeschickt. Die Registrierung ist auch noch vor Ort per QR-Code möglich. Bürgerinnen und Bürger benötigen lediglich ein Smartphone, um sich für einen Test anzumelden.

Das Corona-Testzentrum im Helios Klinikum Gifhorn, Campus 6, 38518 Gifhorn, ist montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

