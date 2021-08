Gifhorn: Heidrun Hirt tritt für dieBasis als Kandidatin für den Stadtrat an

Gifhorn

Zum ersten Mal kandidiert ein Mitglied der Partei dieBasis für Gifhorns Stadtrat: Heidrun Hirt hat sich als einzige Kandidatin aufstellen lassen. „Weil wir jetzt mal vom Reden zum Tun kommen müssen“, wolle sie nach mehr als 20 Jahren Umweltarbeit ohne Parteizugehörigkeit nun doch in ein politisches Gremium und sich einmischen.

Im Februar hat sie mit 17 anderen Mitgliedern die Partei für den Wahlkreis Gifhorn-Peine mit gegründet. „Ich habe das Parteiprogramm gelesen, und mein Herz fühlte sich angesprochen“, begründet sie diesen Schritt. Die vier Säulen der Partei – Achtsamkeit, Machtbegrenzung, Freiheit und Schwarmintelligenz –gefallen ihr, die Idee der Basisdemokratie dahinter. „Wir wollen die Wählerinnen und Wähler mitentscheiden lassen.“ Bürgerentscheide zum Beispiel findet sie sinnvoll, erinnert an das Gifhorner Politikum der Straßenumbenennungen. „Das wäre für mich ein klassisches Beispiel, wo man Bürger beteiligen könnte und sollte.“

Das Radfahren in der Fußgängerzone ist ihr ein Anliegen

Was als erstes Thema angegangen werden sollte? „Die Enteignung der Anwohner der Merkelschen Grube, da besteht dringendster Handlungsbedarf.“ Das dürfe aus ihrer Sicht auf keinen Fall geschehen. Den Versuch, Radfahren in der Fußgängerzone zu erlauben, hält sie für sinnvoll, „das sollte auf alle Fälle beibehalten werden – und mit Ausnahme von ein paar schwarzen Schafen verhalten sich die Radfahrer ja auch ordentlich.“ Umweltverträgliche Funknetze statt 5G bleiben Heidrun Hirts Thema, daran arbeitet sie schon länger in einem Arbeitskreis mit, das will sie auch auf ihre politische Agenda setzen. „Von WLAN in Schulen halte ich gar nichts, die Geräte sollten lieber angestöpselt werden.“

Dass die Partei dieBasis oft als Partei der Querdenker und Coronaleugner bewertet wird, darauf geht die Gifhornerin gar nicht groß ein. „Je mehr Feinde du hast, desto eher weißt du, dass du auf der richtigen Seite stehst“, reagiert sie darauf. „Eine Verortung in links oder rechts ist Blödsinn“, zitiert sie Martin Luther: „Wir wollen dem Volk aufs Maul schauen.“ Unzufriedene Bürger da abholen, wo sie stehen, und fragen, was ihnen nicht gefällt, darum geht es ihr. „Und ich will sachorientierte Politik machen“, geht es ihr weniger um Parteien als vielmehr um Themen – sie jedenfalls kann sich eine Zusammenarbeit mit allen Parteien vorstellen, immer vom Thema abhängig.

Von Christina Rudert