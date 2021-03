Gifhorn

Die Zahlen sind alarmierend: In der Corona-Krise wird hinter Gifhorns Wohnungstüren mehr geprügelt, geschrien und beleidigt. Häusliche Gewalt ist 2020 dramatisch angestiegen – laut aktueller Kriminalstatistik um fast 50 Prozent.

Sinkende Fallzahlen bei der Gesamtbetrachtung der Straftaten im Kreis, ein absolut gegenläufiger Trend jedoch bei den Delikten der „Häuslichen Gewalt“. „Hier geht es knallhart nach oben“, bringt es Gifhorns Kripo-Chef Uwe Ramme auf den Punkt. Er sieht den Grund für diesen Negativ-Trend unter anderem in der Corona-Krise. Homeoffice, Homeschooling und kaum Möglichkeiten, sich in Haus und Wohnung aus dem Weg zu gehen: „Die Nerven liegen oftmals blank – da eskaliert die Lage dann schnell einmal“, weiß der Erste Kriminalhauptkommissar.

Inzwischen 373 Fälle

Seit 2005 werden in der Kriminalstatistik Straftaten mit dem Zusatzmerkmal „Häusliche Gewalt“ registriert – und seitdem geht’s quasi steil nach oben. „Die Fallzahlen sind von 2019 auf 2020 um 123 Fälle auf 373 Fälle gestiegen“, verweist Martin Hesse, Leiter der Analysestelle, auf einen Anstieg um 49,2 Prozent. Dabei handele es sich in 239 Fällen um Körperverletzungen.

„In 75 Prozent der Fälle waren Frauen die Opfer“, so Hesse. In Bezug auf die Täter sei das Geschlechterverhältnis nahezu umgekehrt – 79 Prozent waren männlich, 21 Prozent waren weiblich. Allerdings zeige der Anstieg der Fallzahlen auch, dass das Thema „Häusliche Gewalt“ nicht länger tabuisiert werde. „Es hat eine Verschiebung aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld stattgefunden“, verweist Kripo-Chef Ramme darauf, dass durch ein gesteigertes Selbstbewusstsein der Frauen mehr Taten angezeigt würden.

Kooperation mit Apotheken

Die Gifhorner Polizei wird mit einem neuen Projekt tätig, um Opfern eine weitere Hilfestellung zu bieten. Durch eine Kooperation mit Apotheken im Kreis Gifhorn will Liane Jäger vom Präventionsteam der Inspektion aktive Unterstützung leisten. Mit Info-Paketen – vorerst gibt’s pro Apotheke zehn davon – soll auf das „NETZwerk GEGEN häusliche und sexualisierte Gewalt in Stadt und Landkreis Gifhorn“ aufmerksam gemacht werden. Flyer enthalten wichtige Infos und weisen auf Kontakte hin (www.gegen-häusliche-sexuelle-gewalt.de). Die Info-Pakete, die in den nächsten Tagen ausgeliefert werden, können in den Apotheken kostenlos an Rat- und Hilfesuchende ausgegeben werden.

Von Uwe Stadtlich