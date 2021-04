Landkreis Gifhorn

Die Kreistagsfraktion der Grünen beantragt im nunmehr dritten Anlauf, dass die Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 21. April, nur unter erhöhten Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden darf. Drei Punkte gehören aus Sicht der Fraktion zu diesem Schutz: Schnelltests, Schutzmasken und digitale Teilnahmemöglichkeiten. Der am Mittwoch, 14. April, nicht öffentlich tagende Kreisausschuss soll einen entsprechenden Beschluss fassen.

In der Begründung ihres Antrags verweisen die Grünen auf ein erhebliches Ansteigen der Inzidenzwerte im März, „sodass die Teilnahme an der Kreistagssitzung mit nicht unerheblichen Risiken verbunden ist“. Andererseits könne ein erneuter Ausfall der Sitzung nicht verantwortet werden, „da wichtige Entscheidungen fristgerecht zu treffen sind“.

Eine große Mehrheit gegen den Antrag der Grünen auf digitale Sitzungen

Bei der Dezember-Sitzung hatte der Kreistag mit großer Mehrheit einen Antrag der Grünen abgelehnt, die Landesregierung zur Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen aufzufordern, um Gremiensitzungen digital durchführen zu können. Anliegen der Grünen war es dabei gewesen, zum einen Gremiensitzungen auch bei stärkerem Infektionsgeschehen zu ermöglichen – notfalls digital –, und zum anderen auch der Öffentlichkeit eine Teilnahme zu ermöglichen – sei es mit einer stark eingeschränkten Anzahl direkt am Sitzungsort oder durch die digitale Übertragung in geeignete Räumlichkeiten. Für diesen Antrag hatten sich fünf Kreistagsmitglieder ausgesprochen, 36 dagegen, es gab drei Enthaltungen.

Anfang Februar hatte der Kreisausschuss noch einmal getagt, der Fraktionsvorsitzende der Grünen Klaus Rautenbach hatte einen ähnlichen Antrag gestellt, den der Kreisausschuss aus formalen Gründen abgelehnt habe, wie Rautenbach sagt.

Antigen-Schnelltests für jeden Teilnehmer gehören zum Antrag

Nun also ein dritter Versuch. Die Grünen möchten, dass vor der Sitzung jedes Kreistagsmitglied, die Vertreter der Verwaltung sowie alle Anwesenden einen Antigen-Schnelltest vornehmen lassen können. „Dieser Test wird entweder vor der Kreistagssitzung durch ein mobiles Team vorgenommen, oder aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legen ein Testergebnis vor, das maximal 40 Stunden alt ist.“ Eine Option, die laut Landrat Dr. Andreas Ebel durchaus denkbar ist: „Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt“ seien Schnelltests für alle Anwesenden beziehungsweise die Vorlage eines negativen Testergebnisses „grundsätzlich organisatorisch realisierbar“.

„Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, hybride Sitzungen unter bestimmten Voraussetzungen durchzuführen“

Zweiter Punkt des Antrags: Schon in der Einladung zur Kreistagssitzung soll stehen, dass alle Politiker während der Sitzung eine medizinische Schutzmaske tragen. Einzige Ausnahme: bei Wortbeiträgen. „Wie beziehungsweise ob das Thema politisch diskutiert wird, bleibt abzuwarten“, so Ebel. Und als dritten Punkt beantragen die Grünen, dass Abgeordnete auch digital an der Sitzung teilnehmen können. Wer das macht, muss sein Votum in einem Umlaufverfahren schriftlich nachreichen. „Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, hybride Sitzungen unter bestimmten Voraussetzungen durchzuführen. Diese rechtliche Möglichkeit steht auch der Hauptsatzung des Landkreises nicht entgegen“, sagt Ebel und ergänzt: „Die technischen Voraussetzungen werden derzeit vom Landkreis geprüft.“ Kreistagsabgeordnete, die aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit seien, sowie Kreistagsabgeordnete, bei denen das Ergebnis eines Schnelltests nicht vorliegt, „sind auf eine digitale Teilnahme zu verweisen“, so die Grünen.

Ebels Auskünfte zu diesem Thema legen die Schlussfolgerung nahe, dass es bei der Debatte eher um eine politische als um eine inhaltliche Auseinandersetzung geht.

Von Christina Rudert