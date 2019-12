Grille lädt ein zur weihnachtlichen Open Stage

Gifhorn

Achim Niemann und die Smithy Girls werden das FBZ Grille am Donnerstag, 12. Dezember, ab 20 Uhr in Weihnachtsstimmung versetzen. Die „Smithy Girls“ sind drei junge Gesangsschülerinnen der MusikSchmiede Meinersen. Schon im vorigen Jahr haben sie bei der Open Stage auf der Bühne gestanden. Sie werden von ihrem Musiklehrer Achim Niemann, einer Gitarren- und einer Klavierschülerin unterstützt, die ihre wunderschönen Stimmen instrumental ergänzen. Bei ihren Auftritten im FBZ Grille, beim Altstadtfest in Gifhorn, bei Straßenmusikfestivals, öffentlichen Konzerten von Schulen, Kirchengemeinden und Kulturvereinen begeistern sie ihr Publikum. Zum Repertoire gehören Popballaden, aktuelle Charthits und Soul-Klassiker. Für die X-Mas – Open Stage haben sie ein etwas besinnlicheres Programm zusammengestellt.

Symbiose aus Stimme und Saiten

Für Weihnachtsatmosphäre sorgen außerdem Zweiklang mit Anne (Gesang) & Siggi (AcousticGitarre). Ob bei Hochzeiten in der Kirche, bei öffentlichen Events oder beim Fest mit den besten Freunden ­- es ist oft der eine Song, der Ihren Auftritt zu einem Erlebnis macht, die Symbiose aus Stimme und Saiten. Anne singt seit Kindertagen und Siggi hat durch Anne die akustische Gitarre wiederentdeckt. Beide sind schon mit der einen oder anderen Band unterwegs gewesen. Nun wollen sie in diesem ganz kleinen Rahmen mit ihrem nicht immer leisen Repertoire das Publikum bestechen.

Im Anschluss daran sind noch Herwart & Friends zu hören und zu sehen und es ist wie immer Zeit für spontane Sessions. Kurzum: eine vielversprechende X-Mas Open Stage in gemütlicher Weihnachtsatmosphäre.

