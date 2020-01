„The Best of Black Gospel“ begeistert mit Konzert in Gifhorner Stadthalle

Gifhorn

„Gospel ist Viel-Spaß-und-Have-Fun-Music! Also macht mit, klatscht mit, bis eure Hände rot sind und singt mit, bis eure Stimmen weg sind!“ – Der afro-amerikanische Gospelchor „The Best of Black Gospel“, der am Dienstagabend in der Stadthalle ein energiegeladenes Gastspiel gab, machte gleich zum Start des Konzerts eine klare Ansage.

Gutgelaunte Formation

Auf der Bühne präsentierte sich eine gutgelaunte Formation mit zehn Mitgliedern, die nun bereits seit 20 Jahren gemeinsam auf Tournee sind, daher stand das Jubiläumskonzert unter dem Motto „20 Years of Gospel“. In dieser Zeit haben die Sängerinnen und Sänger an die 1.500 Konzerte in Europa gegeben und rund eine Million Konzertbesucher erreicht. Etwa zwei Monate im Jahr tourt der Chor mittlerweile ausschließlich durch Europa.

Publikum klatscht mit

Gospel – das sind stimmungsvolle, positive und immer auch zutiefst religiöse Choräle, die mitreißen und - wie in den „Sister Act“-Kinofilmen mit Whoopi Goldberg - ein Lächeln auf das Gesicht der Zuhörer zaubern. Auch das Gifhorner Publikum im leider nur mäßig gefüllten Theatersaal war von der Energie des zehnköpfigen Ensembles sehr angetan. Zu Gospel-Songs wie “Down by the Riverside”, “Walk in Jerusalem”, „Oh How I Love Jesus“, „Fly Away“, „ Happy Days“ und „This Little Light of Mine“ wurde bald mitgeklatscht, was das Zeug hält.

Das mitreißende Programm des afro-amerikanisches Chores begeisterte das Publikum.

Begnadete Stimmen

Die Chormitglieder, die aus allen Bundesstaaten der USA stammen und die ursprünglich mit ihren begnadeten Stimmen in ihren Gottesdiensten auffällig wurden, gehören zu den besten Gospel-Interpreten der USA. Jedes einzelne Mitglied des Ensembles hat sich von Kindesbeinen an dem Gospel verschrieben, sie alle wuchsen mit der typischen Musik der afro-amerikanischen Kirchen auf, verfeinerten später ihre Talente an verschiedenen Hochschulen und beeindruckten beim Gifhorner Konzert mit großartigen Stimmen.

Munterer Moderator

Englischkenntnisse waren während des Konzerts hilfreich, denn der Chorleiter Samual S. Franklin führte munter als Moderator durch den Abend und erzählte von den Reden des Dr. Martin Luther King jrs, der Kraft des Gospel-Gebets oder von der negativen Ausstrahlung des aktuellen US-Präsidenten („Can we stay here?“). Aber dank seiner lustigen Mischung aus deutscher und englischer Sprache, mit der er Songs, Sänger und Musiker vorstellte, begriffen auch diejenigen Zuschauer, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, im Groben wovon Franklin redete.

Solist am Schlagzeug

Außerdem sang der Chorleiter und Moderator einige der dargebotenen Gospelsongs bei dem rund zweistündigen Konzert als Solist und spielte das Schlagzeug. Für die Zuschauer war aber während der zweistündigen Show am wichtigsten, dass der Chor nur ein Tempo auf der Bühne beherrschte: Vollgas. Im Wechsel trugen die Chormitglieder bekannte oder auch unbekanntere Gospel-Songs wie „Holy“, „ Glory Glory Halleluja“ und „Precious Lord“ als Front-Singer vor, während die anderen sie oder ihn im Background-Chor begleiteten. So konnten die ganz unterschiedlichen Stimmlagen der insgesamt sechs männlichen und vier weiblichen Chormitgliedern auch einzeln gehört werden konnten. Für Gänsehautfeeling pur sorgte natürlich der wunderbare Song „Amazing Grace“.

Zehnköpfiger Chor

Während die zehn Chormitglieder in der ersten Konzerthälfte in einheitlicher blau-schwarzer Kirchenrobe auftraten, trugen sie im zweiten Akt typisch bunte afrikanische Outfits. Neben Gospels sowie einiger traditioneller afrikanischer Songs gab es auch ein „Negro Spiritual Medley“, bestehend aus Songs wie „Michael row the Boat“, „Joshua fit the Battle of Jericho“ und „Go Down Moses“.

Glauben und Glück

„Diese Spirituals sangen die afrikanischen Sklaven bei der Arbeit, um die harten Zeiten zu überstehen und den Glauben an bessere Zeiten nicht zu verlieren“, erklärte Franklin. Die Botschaft des mitreißenden Konzertes kam voll herüber: Glaubt an den Herrn Jesus Christus, genießt das Leben und seid glücklich.

