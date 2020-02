Gifhorns Glockenpalast: Gibt’s schon Kaufinteressenten?

Gifhorn

„Hochkarätiger Solitär – europaweit einzigartiges Refugium“: So wird Gifhorns Glockenpalast weiterhin in mehreren Internetportalen für 4,8 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Noch scheint es allerdings keinen neuen Eigentümer für das riesige Gebäude an der Bromer Straße zu geben.

„Es gab schon Anfragen und auch Besichtigungstermine“, beantwortet die mit dem Verkauf beauftragte Immobilien-Maklerin Barbara Bärbock kurz und knapp eine AZ-Anfrage. Der Verkauf des Glockenpalastes sei jedoch kein „normales Tagesgeschäft“. „Es handelt sich schließlich nicht um ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung“, so die Immobilienexpertin aus Osloß.

Als „Herzstück“ des 3600 Quadratmeter großen Glockenpalastes wird „die riesige, voll funktionsfähige und mit imposanten, zum Thema passenden Wandgemälden ausgestaltete Glockengießerei“ angepriesen. „Dennoch wäre natürlich auch eine andere Nutzung dieses zentralen Palast-Teils mit ausgezeichneter Akustik eine von vielen denkbar interessanten Optionen“, heißt es im Verkaufsexposé. Zum Beispiel könne die Glockengießerei zu einem Veranstaltungssaal für hoch repräsentative Events werden – eine Änderung des B-Planes vorausgesetzt, so lautet einer der Nutzungsvorschläge.

Zu einer Umnutzung der Immobilie hat sich die Stadt allerdings schon im Herbst 2019 geäußert, nachdem sogar von einem Abriss die Rede war. Der Glockenpalast sei als „Neubau Institut zur Förderung des russischen sowie internationalen Kunsthandwerks Die Brücke" genehmigt worden, teilte Stadtsprecherin Annette Siemer im September mit. "Ein Käufer, der das Gebäude anderweitig nutzen will, müsste eine Nutzungsänderung beantragen, die bauplanungsrechtlich und bauordnungsrechtlich zu prüfen wäre", so Siemer.

Was Gorbatschow mit dem Glockenpalast zu tun hat

Übrigens: Den Grundstein für den Glockenpalast, der sich in unmittelbarer Nähe zum Internationalen Mühlenmuseum befindet, hatte 1996 der frühere Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, gelegt. Eröffnet wurde das riesige Gebäude, das verschiedene russische Baustile vereint, im Mai 2013 von Horst Wrobel, Chef des Mühlenmuseums. Er feiert im nächsten Monat seinen 85. Geburtstag.

