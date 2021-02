Gifhorn

500 FFP2-Masken sowie 250 OP-Masken hat die Firma Glasbau Lehner der Gifhorner Tafel gespendet. „Auch um auf die schwierige Situation der Einrichtung aufmerksam zu machen“, wie Marco Lehner erklärt, der gemeinsam mit Karsten Momberg die Masken am Dienstag Mittag an die Vorsitzende des Tafel-Vereins, Edeltraud Sack, überreichte.

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass es dem Glasbau gut geht und wir deshalb teilen helfen können“, so Lehner, der sich für die Arbeit des Vereins bedankte, welcher aktuell mehr als 3000 Familien unterstützt. „Wir haben uns überlegt, wie wir die erreichen, die nichts haben.“ Mit der Tafel gelinge dies: „Wer den Euro fünfmal umdrehen muss, hat kein Geld für Masken übrig.“

„So hilft man sich gegenseitig“

Die Glasbaufirma hatte „einen größeren Posten“ – sprich 40 000 Masken – gekauft, aufgrund der Menge zu einem „günstigen Kurs“. Die Masken würden nun zu einem gleichfalls günstigen Kurs weiter verkauft oder – wie jetzt an die Gifhorner Tafel – verschenkt: „So hilft man sich gegenseitig“, so Marco Lehner, der übers Jahr verteilt immer mal wieder lokale Organisationen unterstützt.

„Wir brauchen immer Masken“, bestätigte Edeltraud Sack, die aufgrund des hohen Bedarfs auch von steigenden Marktpreisen für FFP2-Masken berichten kann. Die Tafel müsse die Masken eben auch kaufen, die ebenso wie Einweghandschuhe regelmäßig mit den Lebensmitteln an die Hilfeempfänger ausgegeben werden, weil das Tragen dieser Schutzutensilien auf dem Gelände der Tafel im Gamsener Paulsumpf vorgeschrieben sei.

Bringdienst wird aufrecht erhalten

Zurzeit spürt man bei der Tafel, dass die Menschen wieder „mehr zu Hamsterkäufen neigen. Es kommt weniger bei uns an, so dass wir nicht alle Empfänger gleich bedenken können“, so Edeltraud Sack, die um einen Rückgang bei Nudeln, Mehl und Hygieneartikeln weiß. Andererseits sei man froh, dass die Hilfe der Tafel in Gifhorn überhaupt weiter laufen könne, weil die räumlichen Gegebenheiten ein Hygienekonzept möglich machten: „Woanders mussten Tafeln schließen.“ Und auch der Bringdienst könne noch aufrecht erhalten werden.

Von Jörg Rohlfs