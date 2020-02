Gilla Cremer spielt „Die Dinge meiner Eltern“ ausdrucksstark

Gifhorn

Schließlich steht sie in dem Kleid, das ihre Persönlichkeit ausmacht, auf der Bühne der Gifhorner Stadthalle. Der übrige Hausrat landete beim Roten Kreuz oder im Müllcontainer, der gerade abgeholt wird. Doch der Weg dorthin war alles andere als leicht. Gilla Cremer begibt sich als Agnes in ihrem Ein-Frau-Stück „Die Dinge meiner Eltern“ auf eine spannende wie strapaziöse Zeitreise in die Geschichte ihrer Familie.

Ihre Eltern sind gestorben. Agnes‘ drei Schwestern leben weit entfernt in Dallas, Hanoi und auf den Philippinen. So fällt ihr die Aufgabe zu, das Elternhaus zu entrümpeln. Es ist bereits verkauft. Agnes bleiben sieben Tage.

Bereits vor Jahren hat die Mutter ihre Schätze per Brief den Töchtern vermacht. Die Nähmaschine, das Klavier, eine Madonna und eine Perlenkette. Doch nun wartet ein Haus mit Möbeln, Kleidern, Büchern, Geräten und all den Dingen, die sich in 60 Jahren ansammeln, darauf, ausgeräumt zu werden. Mit Inventarlisten und dem gut gemeinten Rat: „Was vom Leben übrig bleibt, kann alles weg“ macht sich Agnes an diese Herkulesaufgabe.

Die Requisiten

Eine Wand aus Umzugskartons bildet auf der Bühne der Stadthalle das Elternhaus. Mit wenigen Requisiten und geschickten Lichteffekten werden das Haus und die Erinnerungen am Donnerstagsabend wieder zum Leben erweckt. Während Agnes sich mal entschlossen, mal verzweifelt und überfordert bei allen Gegenständen der Frage stellt: behalten, verschenken, verkaufen, wegwerfen?, erlebt sie eine Achterbahn der Gefühle.

In Rückblenden erfährt das Publikum von den verdrängten Konflikten und den wohligen Momenten in Agnes’ Kindheit. An vielen Dingen hängen Geschichten, die vergessen oder verdrängt waren. Die Tube der Delial-Sonnencreme ruft Agnes nicht nur die schönen Ausflüge mit ihrem Vater ins Schwimmbad ins Gedächtnis, sondern auch, dass er ein Schürzenjäger war. Ein von ihrer Mutter gehütetes Geheimnis wird gelüftet. Glückliche Tage und Geschwisterzwist tauchen aus dem Gedächtnis wieder auf. Agnes bemerkt, die Eltern zu wenig gekannt zu haben. Schmerzlich ist die Erkenntnis, dass viele Fragen nicht gestellt wurden.

Lob für Gilla Cremer

Gilla Cremer spielt diese anrührenden und komischen Erfahrungen facettenreich mit großer Sensibilität. Sie hält gekonnt die Balance zwischen den verschiedenen Emotionen. Als der Nachlass geregelt ist, darf sich die ausdrucksstarke Schauspielerin über den lang anhaltenden Applaus freuen.

Von Elga Eberhardt