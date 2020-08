Gifhorn

Besonderer Einsatz ist ein besonderes Dankeschön wert, dachte sich Gifhorns DRK-Ortsverein und verloste einen Säulenventilator und einen Elektro-Grill unter allen, die zur Sonder-Blutspende an einem Sonntag im Helios-Klinikum gekommen waren. Die Gewinnerinnen waren Dina Horn aus Kästorf und Nadine Tolzmann aus Wilsche – für die Kästorferin gab es einen Säulen-Ventilator, für die Wilscherin einen Elektro-Grill.

Die Zahl der Erstspender ist überdurchschnittlich hoch

Es waren nicht wenige, die zum Blutspenden ins Klinikum kamen, wie Vorsitzender Andreas Otto, sein Stellvertreter Rüdiger Malinowski und die Büro-Leiterin Christiane Richter bilanzierten: 84 Teilnehmer hatten sich auf den Weg gemacht. „Überdurchschnittlich und erfreulich hoch war die Zahl von 17 Erstspendern“, so Malinowski. Die beiden Gewinnerinnen gehörten zwar nicht zu den Erstspendern, sind aber beide auch noch nicht so ewig dabei. „Für mich war es die zweite Blutspende“, berichtete Dina Horn. Nadine Tolzmann kam bereits zum dritten Mal, und für beide wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. „Einfacher geht es ja wohl nicht, anderen Menschen zu helfen“, ist für Nadine Tolzmann klar. „Und wenn es dann auch noch was zu gewinnen gibt...“, stellte sie mit einem Augenzwinkern fest.

So ähnlich hatte sich das auch der DRK-Ortsverein gedacht. „Bei den Sonderterminen versuchen wir immer, einen besonderen Anreiz zu schaffen“, erinnerte Otto an Aktionen, bei denen es Currywurst mit Pommes oder auch mal Eis oder besondere Getränke gab. „Denn es ist schon schwierig, die Menschen immer wieder zu motivieren. Und dann noch an einem Sonntag...“ Wobei die Zahl der Teilnehmer – und der vielen jüngeren Teilnehmer – alle positiv überrascht hatte. „Vielleicht kann der ein oder andere Berufstätige sogar eher an einem Sonntag“, überlegte Malinowski.

Die Gewinne sind passend zur Jahreszeit ausgefallen

Für das gewisse Extra bei dieser Sonderblutspende hatte das DRK die Firma Ohlhoff nicht lange überreden müssen. Geschäftsführer Volker Holicki freute sich, die Aktion zu unterstützen, und stellte – passend zur Jahreszeit – Grill und Ventilator zur Verfügung.

Da Blutkonserven gerade in den Sommermonaten ein besonders seltenes Gut sind, hat der Blutspendedienst Springe schon den nächsten Sonderspendetermin für Gifhorn in den Kalender eingetragen: Das DRK lädt für Dienstag, 18. August, von 15 bis 19.30 Uhr ein, dann wieder in die Stadthalle.

Von Christina Rudert