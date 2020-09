Gifhorn

123 Personen werden in der Stadt Gifhorn dadurch geehrt, dass eine Straße nach ihnen benannt ist. Doch unter den Geehrten sind auch Personen, die zwischen 1933 und 1945 mehr oder weniger stark mit dem NS-Regime verbunden waren. Ob diese Straßen nun umbenannt werden sollen, wird seit einiger Zeit diskutiert. Der Vorschlag der Verwaltung, die Namen nicht zu ändern, stößt nicht überall auf Gegenliebe – beispielsweise nicht beim Bündnis Bunt statt Braun, das die Verwaltungsvorlage „peinlich und nicht nachvollziehbar“ nennt.

Die Verwaltung macht in einer Vorlage an die Politik einen Vorschlag. Sie möchte keine Straßen umbenennen, dafür aber sehr umfassend das Thema – bis hin zu Schulprojekten – in der Öffentlichkeit dargestellt sehen. Ihre Begründung: Mit der Ehrung einer Person durch Verleihung eines Straßennamens würdige man eine besondere Leistung in einem bestimmten Lebensabschnitt, nicht jedoch die Summe aller Leistungen im ganzen Leben. Mit einer Umbenennung könnten dagegen auch die negativen Taten als aus der Geschichte ,ausradiert’ betrachtet werden. Die Stadt setze lieber auf „ständiges Erinnern und Mahnen“, beispielsweise durch zusätzliche Schilder zur Person.

Die Liste umfasst 16 Namen vor allem aus Politik und Wirtschaft

Und um diese Namen geht es: Dr. Konrad Beste, Jakob Büchel, Dr. Carl Diem, Gerhard Fieseler, Paul von Hindenburg, August Horch, Ludwig Kratz, Bruno Kuhn, Ferdinand Porsche, Dr. Ulrich Roshop, Ferdinand Sauerbruch, Erich Schaper, Heinrich Scharpenberg, Alfred Teves, Wilhelm Thomas und Herbert Trautmann. Bei der Aufnahme in die Liste erfolgte laut Vorlage keine Differenzierung, ob jemand gegen Leib und Leben oder gegen die wirtschaftliche Existenz anderer Menschen gehandelt hat, Zwangsarbeiter ausgebeutet hat, medizinische Versuche an Menschen gemacht hat, als Politiker das NS-Regime ermöglicht oder unterstützt hat, durch die Mitgliedschaft in NS-Strukturen wie SS oder SA aktiv das NS-Regime unterstützt und mitgetragen hat oder Mitglied in der NSDAP gewesen ist.

Als „peinlich und nicht nachvollziehbar“ bezeichnet Jörg Prilop vom Gifhorner Bündnis Bunt statt Braun das Ansinnen der Stadtverwaltung, den Ratsgremien vorzuschlagen, NS-belastete Straßenbezeichnungen nicht zu ändern. „2013 ist die Dr.-Gotthard-Rattay-Straße vom Stadtrat umbenannt worden, da der ehemalige Stadtdirektor NSDAP-Mitglied und bekennender Antisemit war. 2020 sollen jedoch der Herbert-Trautmann-Platz und die Dr.-Ulrich-Roshop-Straße ihre Bezeichnungen nicht verlieren, obwohl Trautmann bereits 1934 und Roshop sogar schon 1931 der NSDAP beitrat“, führt Prilop unter anderem als Argument auf. In anderen Städten seien entsprechende Plätze und Straßen bereits umbenannt worden – beispielsweise in Hannover, Münster, Lübeck und Kiel, in Aachen, Paderborn, Mühlheim/ Ruhr und Kempten.

Auch die Gifhorner Polizei soll eine „demokratische Adresse“ erhalten

„Reichspräsident Paul von Hindenburg hat eine zentrale Rolle bei der Zerstörung der Weimarer Republik gespielt. Wir schlagen deshalb erneut vor, die Hindenburgstraße im Stadtzentrum in Gustav-Heinemann-Straße umzubenennen, damit auch die Polizei eine demokratische Adresse erhält“, teilt Prilop als Beispiel für den Umgang mit den Straßennamen mit.

Der Sozialausschuss der Stadt wird über das Thema am Dienstag, 8. September, erstmalig debattieren.

Von Thorsten Behrens