Kreis Gifhorn

Kindern Kochsalzlösung statt Masernimpfstoff gespritzt, Erwachsenen gefälschte Impfpässe ausgestellt: Angesichts solcher Vorwürfe ist eine Gemeinschaftspraxis aus dem Gifhorner Nordkreis nicht nur im Visier der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Auch drei Berufsverbände verfolgen den Fall aufmerksam. Derweil praktizieren die beschuldigten Mediziner weiter. Ihre Praxis ist allerdings auf Online-Portalen zum Kauf angeboten.

Im Juli wurden die Vorfälle in der Gemeinschaftspraxis bekannt. Seitdem laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hildesheim auf Hochtouren. Auch auf wiederholte Anfrage der AZ kann Erste Staatsanwältin Christina Wotschke noch nichts Neues im Vergleich zur vorigen Anfrage im November bekannt geben. „Die sehr umfangreichen Ermittlungen in dem Verfahren, die sich gegen die Inhaber einer Praxis richten, dauern noch an und werden auch noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, ist nicht absehbar.“ Ob und wann Anklage erhoben wird, ist damit unklar.

Mit Interesse verfolgen das gleich drei Berufsverbände: die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, die Ärztekammer und der Zweckverband zur Approbationserteilung. Die Konsequenzen, die sie jeweils ziehen könnten, reichen vom Entzug der Zulassung, Kassenpatienten behandeln zu dürfen, über eine Rüge bis hin zum Entzug der Approbation, was ein Berufsverbot wäre. Alle drei Institutionen warten zunächst die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ab. „Das ist das schärfste Schwert“, sagt Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen.

Gefälschte Impfpässe: Mehr Anzeigen bei der Polizei Gleich mehrere Hundert gefälschte Impfpässe kassierte die Polizei im Herbst als Beifang bei einer Hausdurchsuchung bei einem mutmaßlichen Markenpiraten. Doch inzwischen melden auch immer wieder Apotheken gefälschte Impfpässe, die zur Ausstellung eines digitalen Zertifikats vorgelegt worden waren, teilt Polizeisprecher Christoph Nowak auf AZ-Nachfrage mit. „Es ist kein riesen Anstieg.“ Er spricht von einer Anzahl laufender Verfahren im zweistelligen Bereich. Dabei habe die Polizei „von mehreren Stellen Hinweise bekommen“, unter anderem eben Apotheken. Diese habe seit Mitte Dezember die zusätzliche Möglichkeit, falsche Impfpässe anhand des schnellen Checks der Chargennummern auf den Aufklebern zu identifizieren.

„Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben immer Vorrang und lassen unsere Verfahren bis zum Ausgang ruhen“, sagt Spieker. „Über Ergebnisse unserer Ermittlungsverfahren dürfen wir keine Auskunft geben.“ Der Fall im Nordkreis ist für die Ärztekammer nicht der einzige in Sachen Corona. Sie ermittle momentan für ganz Niedersachsen in etwa 50 Fällen (also 50 von über 44 000 Ärztinnen und Ärzten) berufsrechtlich im Zusammenhang mit dem Thema Corona unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Maskenpflicht und Ausstellung von Fake-Attesten. „Eine auffällige regionale oder lokale Häufung verzeichnen wir nicht.“

Laufendes Verfahren: Berufsverbände halten sich noch zurück

Sprecherin Meike Meyer-Wrobel erwartet, dass dem Zweckverband zur Approbationserteilung die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden. Wegen des laufenden Verfahrens gab sie zu dem konkreten Fall aus dem Nordkreis noch keine Stellungnahme ab. Auch Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, hielt sich damit noch zurück. Nur so viel: Man habe die Akteneinsicht beantragt, die wohl kurzfristig erfolgen dürfte.

Ermittlungen gegen Praxis: Erst ging es um Masernimpfungen

Ins Rollen kamen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Sommer nach einem anonymen Tipp. Es ging zunächst um den Verdacht von Schein-Impfungen gegen Masern. Die Ermittler nahmen an, dass die Mediziner auf Eltern-Wunsch den Kindern statt eines Impfstoffes Kochsalzlösung injiziert haben. In der Folge stellte sich laut Staatsanwaltschaft dann heraus, dass in der Praxis möglicherweise auch falsche Corona-Impfausweise ausgestellt worden seien.

Von Dirk Reitmeister