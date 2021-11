Gamsen

Fünf von neun Mitglieder des Ortrates Gamsen sind neu dabei, der Ortsbürgermeister ist aber ein alter Bekannter: Dirk Reuß. Das Gremium sprach sich in offener Abstimmung ohne Gegenkandidaten einstimmig für eine weitere Amtszeit des CDU-Politikers an der Spitze des gut 5000-köpfigen Gifhorner Ortsteils aus. Zum Stellvertreter wurde Andreas Katsch-Herke (ULG) ernannt.

Als erste offizielle Amtshandlung der neuen Wahlperiode verabschiedeten Reuß und Katsch-Herke jene Kommunalpolitiker, die nicht wieder zur Wahl angetreten waren oder den Wiedereinzug in den Ortsrat knapp verpasst hatten: Olaf Daratha nach zehn, Mario Coling nach elfeinhalb, Frank Waßmann nach 13, Sergej Eisner nach 20 und Bernd Behrens nach fast 34 Jahren.

Informationen über Straßenausbau

Joachim Keuch, Fachbereichsleiter Tiefbau, erläuterte dem Ortsrat, wie der Lerchenweg sowie Teilbereiche der Straßen Zur Silbereiche und Ortfeld ausgebaut werden sollen. In den aus den Jahren 1970 und 1971 stammenden Straßen möchte der ASG Leitungen sanieren. Daher sei es sinnvoll, die Straße gleich mit zu erneuern. Geplant seien eine Pflasterbauweise und energiesparende LED-Straßenbeleuchtung, sagte Keuch. Zumindest zeitweise sei eine Vollsperrung wegen der geringen Straßenbreite unvermeidbar, die Anwohner würden aber „umfänglich und rechtzeitig“ informiert, versicherte der Fachbereichsleiter. Der Ortsrat gab einstimmig sein Okay für die geplanten Maßnahmen.

Auch gegen die Verlängerung der Christian-Olfermann-Straße ins Baugebiet Platendorfer Straße Süd hatte der Ortsrat keine Einwände. „Wir möchten darüber zehn Bauplätze erschließen“, erklärte Reuß. Es sei der Verwaltung zu verdanken, dass man bereits so weit fortgeschritten sei in der Planung. Die Straße soll gepflastert werden. Auf Gehwege werde verzichtet, erläuterte Keuch. Die Erschließung soll im Frühjahr 2022 beginnen. Bürgermeister Nerlich ergänzte auf Nachfrage, dass wie bei allen Baugebieten in Gifhorner Ortsteilen üblich ein Teil der Bauplätze für aus dem Dorf stammende Bauherrn reserviert und der Rest frei vergeben werde.

SPD beantragt „sportlichen Treffpunkt“ für Jugendliche

Die SPD-Fraktion beantragte, einen „sportlichen Treffpunkt“ für Jugendliche neu zu schaffen, der sich Stück für Stück in den kommenden Jahren erweitern lässt. Entstehen könnte er am Sportzentrum Nord, meinte Nicole Ziemann-Witt (SPD). Das sei weit genug von Wohnbebauung entfernt, dass sich niemand über Lärm beklagt. Aber dicht genug dran am Dorf, dass Jugendliche das Areal gut erreichen können. Den Anfang sollten relativ kostengünstig realisierbare Angebote wie Streetballplatz und Beachvolleyballfeld machen, später könnten je nach Haushaltslage Projekte wie eine Skaterbahn folgen, sagte Ziemann-Witt. Zunächst sei durch die Verwaltung zu ermitteln, ob sich das Sportzentrum dafür eignet und wie hoch die Kosten ausfallen, empfahl die SPD-Fraktion.

Bürgermeister Nerlich verwies auf das vom Stadtrat beschlossene Konzept zur Sportentwicklung und die darin enthaltene Prioritätenliste. Daran sollte man sich halten, meinte er. Fraglich sei auch, ob man Jugendliche auf die „grüne Wiese, wo sonst nichts ist“, schicken wolle. Zudem sollte man ein Gesamtkonzept erstellen fürs Sportzentrum, damit der Jugendplatz dort nicht Pläne für andere Sportanlagen durchkreuzt. Ortsbürgermeister Reuß begrüßte den Vorschlag der SPD grundsätzlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass der bisherige Bolzplatz im Dorf weggefallen sei. Allerdings sollte man gründlich abwägen, inwieweit man Jugendliche so weit außerhalb des Dorfes sich selbst überlassen wolle. Der Ortsrat beschloss, dass die Verwaltung Standort und Kosten prüfen soll.

Von Ron Niebuhr