Gifhorn

Nur noch wenige Wochen, dann ist Schluss: Die Unternehmer-Familie Galipp schließt ihren Schuh-Outlet-Standort im Norden der Gifhorner Fußgängerzone. Sie hat das Gebäude am Steinweg 42 inzwischen verkauft. Als neue Eigentümer planen Mark und Sascha Zierold bereits die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses unweit der Eisdiele Dolomiti.

„Wir geben den Standort auf, Ende August endet dort der Verkauf“, sagt Maike Galipp-Le Hanne, Geschäftsführerin des Schuhhauses Galipp am Steinweg 63. „Wir hätten weiteres Geld für Architektur- und Planungskosten in die Immobilie stecken müssen, um die Weiterentwicklung des Gebäudes voranzubringen – stattdessen haben wir uns für den Verkauf des Hauses entschieden“, so die Unternehmerin.

Liebevolle Sanierung des historischen Gebäudes

Nach mehreren Jahrzehnten – früher befand sich in dem Gebäude Quick-Schuh – ende der Verkauf von Schuhen am Steinweg 42. „Uns war es jedoch wichtig, einen Menschen zu finden, der sich mit der Sanierung und dem Umbau solcher historischer Häuser auskennt“, so Maike Galipp-Le Hanne. Mit dem gebürtigen Gifhorner Mark Zierold – er hat in der Fußgängerzone gemeinsam mit Bruder Sascha bereits zwei alte Fachwerkhäuser liebevoll saniert und modernisiert und auch den Wohnpark Bürgergärten im Knickwall gebaut – habe man einen solchen Käufer gefunden.

Das Projekt im Sinne der Innenstadt angehen

„Wir haben das Haus bereits im Januar 2020 an ihn verkauft“, so die Unternehmerin. Um einen Leerstand im nördlichen Teil der Fußgängerzone zu vermeiden, sei der Geschäftsbetrieb im Outlet bis zur demnächst anlaufenden Sanierung jedoch weiter gelaufen. Mit Mark Zierold gehe ein Gifhorner das Projekt an und entwickele es im Sinne der Innenstadt weiter, ist Maike Galipp-Le Hanne überzeugt.

„Wir wollen den historischen Charakter des Gebäudes bewahren“, kündigt Mark Zierold an, der auch dieses Projekt gemeinsam mit Bruder Sascha auf die Schiene gesetzt hat. „Wir verfolgen derzeit mehrere Nachnutzungsansätze und sind mit dem Denkmalschutz und dem Bauamt in guten Gesprächen“, verweist Zierold auf ein 200-seitiges Gutachten des beauftragten Architekten. In der kommenden Woche würden zudem bereits die Unterlagen des Statikers vorliegen.

Dann würde über das weitere Vorgehen des früher in drei Bauabschnitten errichteten Hauses entschieden, so Zierold. „Wir haben uns bisher eine Menge Mühe gegeben“, sagt der Unternehmer. Durch Kernbohrungen sei es inzwischen sogar gelungen, das Alter und die Herkunft verbauter Hölzer festzustellen.

Historische Fotos von Günter Dröge und Heinz Gabriel

Ein dickes Dankeschön richtet Zierold in diesem Zusammenhang auch an Günter Dröge und Heinz Gabriel. Die beiden Heimatforscher, die in ihrem Privatverlag bereits mehrere Bände der „Gifhorner Stadtansichten“ veröffentlicht haben, hätten alte Fotos des Hauses zur Verfügung gestellt. Sie zeigten die historische und bauliche Entwicklung des Gebäudes in den vergangenen Jahrzehnten.

Eine lange Geschichte

Das Haus hat übrigens eine lange und interessante Geschichte. „Auf einem Stadtplan von 1699 ist das Grundstück erkennbar – mit Vorderhaus und Anbau“, berichtet Zierold. Bauhistorische Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass der jetzige Vorderbau des Gebäudes im Jahr 1831 errichtet worden ist.

Von Uwe Stadtlich