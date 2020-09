Gifhorn

Mit einem Besuch des Landrats Dr. Andreas Ebel im Otto-Hahn-Gymnasium am Mittwochnachmittag wurden die Erweiterungsbauten beider Gifhorner Gymnasien eingeweiht – genutzt werden sie schon seit Schuljahresbeginn. Anlass für die Maßnahmen war die Rückkehr zum G9-Abitur.

Am OHG entstand im Osten ein zweigeschossiger Anbau für rund 2,3 Millionen Euro, der neben drei allgemeinen Unterrichtsräumen und einem WC im ersten Stock zwei Fachräume und einen Sammlungsraum fürs Fach Physik sowie zwei kleine Büroräume umfasst. Die Gestaltung der Außenanlagen wird voraussichtlich noch in diesem Monat abgeschlossen. Schulleiterin Susanne Pilarski bedankte sich bei Politik und Verwaltung für die Finanzierung des Projekts – und dafür, dass bei Planung und Ausführung „mit dem Blick aufs Ganze“ vorgegangen worden sei und auch ein ehemals „riesiger Sanierungsstau“ an der Schule beseitigt worden sei.

Schulen konnten mitgestalten

Diesem Dank schloss sich auch ihre Kollegin vom Humboldt-Gymnasium, Brigitte Gorke, an. Dort wurde von Juli bis Dezember 2019 für 2,8 Millionen Euro ein ebenfalls zweigeschossiger Rohbau erstellt, in dem mittlerweile acht allgemeine Unterrichtsräume zur Verfügung stehen: „Es ist noch nicht alles fertig, aber wir sind auf einem guten Weg“, berichtete die Schulleiterin davon, dass noch die Türen für die Räume fehlen. Erfreulich sei, dass im Zuge der Baumaßnahme auch das Lehrerzimmer vergrößert wurde für das 104 Mitglieder zählende Kollegium und dass die Schule bei der Umsetzung mitgestalten konnte.

Rundgang: Am OHG entstanden unter anderem drei allgemeine und zwei Fachunterrichtsräume. Quelle: Jörg Rohlfs

„Die Schulen liegen uns am Herzen, wie man sieht“, erklärte der Landrat. Allgemein sei in den vergangenen Jahren viel in Sporthallen und Anbauten investiert worden. „Das zahlt sich aber auch aus“, ist sich Ebel sicher. Der Landkreis habe für die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren, die im aktuellen Schuljahr begonnen hat, „rechtzeitig mit der Umsetzung der nötigen Maßnahmen“ begonnen. Man werde auch weiterhin „das Ohr an der Zeit“ haben und die Schulen im Blick behalten, beispielsweise bei deren Digitalisierung.

Von Jörg Rohlfs