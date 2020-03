Fürs Turnier reisen die Teams von weither an

Gifhorn

Coronavirus hin oder her – das TurHorn GifNier 2.0 stieg am Samstag dennoch. Allerdings verschärften die Organisatoren der FrisHorn GifBees die Hygienebedingungen für ihr Ultimate-Turnier deutlich. Vier Teams traten indoor zum Wettkampf im Sportzentrum Süd an.

Weite Anreisen

Für die Teilnahme am Turnier nahmen die Sportler teils weite Anreisen in Kauf. Aus Braunschweig, Bielefeld und sogar Kiel steuerten sie Gifhorn an. „Für Nischensportarten muss man weite Wege zurücklegen“, sagte Bernd Block. Er organisierte zusammen mit Thomas Kessler einen reibungslosen Ablauf des Turnieres. Das wurde jeder gegen jeden ausgetragen, so dass jedes Team mindestens vier Spiele zu je 30 Minuten absolvierte.

Teams zählen Punkte selber

„Wir spielen mixed“, sagte Block. Sprich: Männer und Frauen zusammen in einem Team. Das ist bei Ultimate kein Problem, denn der Sport kommt im Grunde ohne Körperkontakt aus. Überhaupt geht es auf dem Spielfeld und abseits davon sehr fair zu. Man zollt einander Respekt für besonders gelungene Spielzüge – nicht nur den Teamkollegen sondern auch dem Gegner! Punkte zählen die Mannschaften selbst. Die erzielt man übrigens immer dann, wenn man mit der Wurfscheibe die Endzone erreicht.

Und plötzlich wechselt die Spielrichtung

Scheibe schnappen und loslaufen? Ganz so einfach ist es nicht, denn: „Wer die Scheibe hat, muss stehen bleiben“, erklärte Block. Alle anderen sind ständig in Bewegung. Denn die Mitspieler versuchen, durch geschicktes Laufen der Manndeckung durch die Gegner zu entwischen, so dass sie angespielt werden können. Von der Grundidee her ähnelt Ultimate dem American Football, kommt nur eben mit viel, viel weniger Körperkontakt aus. „Man darf die Gegner nicht umgrätschen oder umrempeln“, sagte Block. Man muss versuchen, Pässe abzufangen. Oder darauf hoffen, dass der Gegner die Scheibe fallen lässt. Das hat einen so genannten Turnover zur Folge, den Wechsel des Scheibenbesitzes – und der Spielrichtung.

Wo der Sport herkommt

Ultimate zeichnet sich durch großen Sportsgeist aus, Fairplay ist allen immens wichtig. Die Spieler sprechen vom „spirit of the game“. Der ist so ausgeprägt, dass „wir keinen Schiedsrichter brauchen“, verdeutlichte Block. Übrigens nicht nur beim TurHorn GifNier 2.0, sondern allgemein bei allen Turnieren weltweit. Apropos, während Ultimate hierzulande noch ein Dasein als Studentensport fristet, ist es vor allem in den USA und Kanada beliebt. 4,9 der geschätzt fünf Millionen Spieler weltweit stammen von dort. Nur 4800 Ultimate-Spieler sind in Deutschland in Vereinen und Gruppen organisiert.

Spaßspiele gehören auch dazu

Vier Vereine trafen sich am Samstag zum TurHorn GifNier 2.0. Begleitend dazu boten die FrisHorn GifBees ein paar Spaßspiele an: Cookie Challenge, Schwänzeltanz der Bienen und Honigscheibe. Bei ersterer versuchten die Akteure auf dem Boden sitzend so schnell wie möglich einen auf ihrer Stirn liegenden Keks ohne Hände in den Mund zu bewegen und aufzuessen. Beim Schwänzeltanz galt es auf einem Wackelbrett stehend eine Scheibe in einen Korb zu werfen. Und hinter der Honigscheibe verbarg sich der Versuch, mit verbundenen Augen Wattebällchen in eine Wurfscheibe auf dem Kopf zu schaufeln. „Kleine lustige Aktionen gehören bei uns einfach dazu“, sagte Kessler. Denn Ulimate-Spieler wollen in ihrer Freizeit Spaß haben.

Angebote zum Kennenlernen

Wer Ultimate kennenlernen möchte: Die FrisHorn GifBees trainieren, sobald die landesweiten Beschränkungen wegen des Coronavirus wieder aufgehoben sind, mittwochs von 18 bis 20 Uhr. Im Winter in der Halle, Carl-Diem-Straße 2, im Sommer draußen. Aktuelle Infos dazu finden Interessierte im Internet auf frisbeegifhorn.de oder auch bei Facebook.

Von Ron Niebuhr