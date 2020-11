Gifhorn

Die eigene Freundin brutal attackiert und ins Gesicht getreten: Wegen gefährlicher Körperverletzung saß jetzt ein Gifhorner (28) auf der Anklagebank im Amtsgericht. Dem Strafrichter erläuterte er, warum er so in Rage geraten ist.

Der Staatsanwalt aus Hildesheim hielt dem 28-Jährigen – er ist in Celle geboren – den heftigen Ausraster vor, der sich am 1. Februar 2020 in Gifhorn ereignet hat. Nach einem Streit habe er seiner Freundin ins Gesicht getreten. Durch die Tritte mit den Sportschuhen, die der Gifhorner an diesem Tag getragen habe, sei es zu Hämatomen im Gesicht der jungen Frau gekommen, so der Ankläger.

Anzeige

„Ich bin in Rage geraten und dann einfach durchgedreht“

„Es ist so passiert – meine Freundin hatte zuvor mit meinem besten Freund etwas angefangen“, versuchte der Angeklagte seine Tat im Gifhorner Amtsgericht zu erklären. „Ich bin in Rage geraten und dann einfach durchgedreht“, räumte er mit leiser Stimme sein Handeln ein. Am Tag der Tat habe er eine Flasche Wodka getrunken – nach dem Angriff aber sogar selbst die Polizei gerufen. „Inzwischen ist alles wieder verheilt“, beantwortete das Opfer eine entsprechende Nachfrage des Strafrichters. Weiterer Spätfolgen habe es nicht gegeben, berichtete die junge Frau.

Inzwischen selbst um eine Alkoho-Therapie bemüht

Die Tritte gegen seine ehemalige Freundin würden ihm leidtun, entschuldigte sich der 28-Jährige. Weil er seit seiner Jugend ein Alkoholproblem habe, würde er sich inzwischen selbst um eine Entwöhnungstherapie bemühen. Sein Alltag würde zukünftig in geregelten Bahnen verlaufen, denn er habe inzwischen eine Arbeitsstelle als Fuger und Trockenbauer, bat der zweifache Vater das Gericht darum, ihm die Chance für einen Neustart zu geben.

„Positiv ist, dass sie die Therapie selbst anstoßen und inzwischen auch einen Job haben“, wandte sich der Strafrichter an den 28-Jährigen. Zudem habe der Angeklagte die Tat eingeräumt. Weniger erfreulich sei hingegen die Tatsache, dass der gebürtige Celler inzwischen elf Eintragungen im Strafregister habe. „Da ist von allem etwas dabei“, so der Strafrichter des Gifhorner Amtsgerichts.

Nur durch viel Glück blieben schwere Verletzungen aus

Am Ende gab’s für den geständigen Angeklagten jedoch ein relativ mildes Urteil. Der Richter folgte dabei dem Antrag der Staatsanwaltschaft – neun Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro. „Der Tritt ins Gesicht hätte viel schlimmere Folgen haben können“, machte der Staatsanwalt dem jungen Mann deutlich, dass sein Opfer nur durch viel Glück um eine schwere Verletzung herumgekommen sei.

Der Freundin ins Gesicht getreten: Ein 28-Jähriger musste sich jetzt dafür im Gifhorner Amtsgericht verantworten. Quelle: dpa (Archiv)

„Sie haben in der Hauptverhandlung positive Ansätze gezeigt – es scheint so, als ob sie sich wieder gefangen haben und jetzt die Kurve kriegen“, riet der Richter dem 28-Jährigen in der Urteilsbegründung dazu, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Nur aufgrund dieser positiven Sozialprognose sei es möglich gewesen, die Haftstrafe zur Bewährung auszusetzen. Die Bewährungszeit legte der Richter auf drei Jahre fest.

Von Uwe Stadtlich