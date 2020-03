Gifhorn: Friedhofsmobil startet bald

Gifhorn

Die katholische und evangelische Kirche in Gifhorn gehen mit dem Friedhofsmobil in die neue Saison. Trauernde Hinterbliebene können diesen kostenlosen Fahrdienst in Anspruch nehmen, der immer donnerstags die Friedhöfe in Gifhorn anfährt.

Fahrer gesucht

„Ich hätte damals nicht gedacht, dass unsere Idee auf so große Resonanz stoßen würde und wir so vielen älteren Menschen über so viele Jahre diesen Dienst anbieten können“, sagt Karsten Wolpers von der Friedhofsverwaltung des evangelischen Friedhofs. Sieben ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen stehen zur Verfügung. „Wenn sich Männer und Frauen für diesen Dienst interessieren, sind sie bei uns herzlich willkommen“, so Wolpers weiter. Anfragen nimmt das Friedhofsamt unter Telefon (0 53 71) 38 06 entgegen.

So lief das Jahr 2019

„Im letzten Jahr haben wir an 37 Tagen über 480 Personen befördert, die unser Angebot mit großer Dankbarkeit nutzen“, so Martin Wrasmann, Pastoralreferent in St. Altfrid. So ist dieses ökumenische Projekt aus den sozialen Angeboten in der Stadt Gifhorn nicht mehr weg zu denken.

Fahrt ist kostenlos

Personen, die den Dienst des Friedhofsmobils nutzen möchten, können sich ebenfalls im Friedhofsamt melden. Die erste Fahrt in der diesjährigen Saison ist am Donnerstag, 12. März. Anmeldungen können immer mittwochs ab 8 Uhr vorgenommen werden. Die Nutzung des Fahrdienstes ist kostenlos, das Friedhofsmobil wird von den beiden Gifhorner Kirchengemeinden St. Altfrid und St. Nicolai getragen.

Von unserer Redaktion