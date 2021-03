Fridays for Future Gifhorn sind wieder da – oder besser gesagt: wieder öffentlich sichtbar. Wegen Corona ruhten die großen Protestaktionen. Mit einem Doppelschlag riefen die Jugendlichen am Freitag ins Gedächtnis, dass es außer Corona mit der Klimakrise noch ein anderes weltweites Problem gibt.

Kunst und Rad-Demo: Fridays for Future Gifhorn nahm am Freitag am weltweiten Klima-Protest teil. Am Abend fuhren mehr als 60 Gifhorner durch die Innenstadt. Quelle: Sebastian Preuß