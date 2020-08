Gifhorn

Die Gifhorner Fridays-For-Future-Gruppe kündigt für Freitag, 25. September, eine Protestaktion an. Unter Einhaltung der Corona-Auflagen wird für die Energiewende und einen neuen Verkehrsplan für die Stadt demonstriert. Während die Initiatorin der Klimaschutzbewegung Fridays-For-Future Greta Thunberg jüngst Angela Merkel und Luisa Neubauer traf, blieb auch der Gifhorner Bewegungs-Ableger nicht tatenlos. Nach der virusbedingten Zwangspause will er sich nun an der nächsten großen und globalen FFF-Aktion, die für den 25. September angekündigt ist, beteiligen und der Stadt ein Sprachrohr sein.

Das globale Thema der Demo ist die Energiewende

Unter dem Hashtag #keinGradweiter machen die Demonstranten aufmerksam auf das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. „Das haben wir – und Deutschland ist da nicht der einzige Staat – verfehlt, gegenüber der vorindustriellen Zeit ist die Temperatur bereits um 1,5 Grad gestiegen“, erklärt FFF-Mitglied Philipp Knotz das Motto. Einen erheblichen Anteil an der Erwärmung hat die Kohlebranche, aus der Deutschland bis 2038 ausgestiegen sein will. Zu wenig, findet Knotz, der das Kohleausstiegsgesetz ironisch als Kohleeinstiegsgesetz bezeichnet, denn: „Hiesige Firmen prognostizierten das Ende der Kohle bereits für 2030.“ Mitstreiterin Jennifer Zauter hinterfragte die Sinnhaftigkeit, Arbeitsplätze in einer dem Tod geweihten Industrie aufrechtzuerhalten, während jene im Bereich der Solarenergie abgebaut werden. Das Thema Energiewende ist der erste, global gültige Punkt auf der Tagesordnung.

Anzeige

Das lokale Thema ist die Gifhorner Verkehrsplanung

Lokal widmen sich die Kämpfer für eine klimagerechte Zukunft der Gifhorner Verkehrsplanung. Seit mehr als einem dreiviertel Jahr steht die Entscheidung des Stadtrats aus, nach welchem der vier Modelle die Verkehrsentwicklung der Stadt bis 2030 gestaltet wird. Für die Aktivisten steht die Alternativlosigkeit des P3 – ein Entwicklungsmodell, das nach dem Klimaschutzszenario konzipiert ist – fest. Das bedeutet, der öffentliche Personennahverkehr wird verdichtet und verbessert anhand einer 30-Minuten-Taktung. Auch Radfahrer profitieren durch ein breiter gespanntes Radwegenetz. Philipp Knotz plädiert weiterhin für einen Fahrradring in der Innenstadt und fordert „sofortiges Handeln“, sodass Fahrten des motorisierten Individualverkehrs mit Blick auf das Klima abnehmen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Welche Corona-Regeln einzuhalten sind

Um die Demonstration abhalten zu können, planen die Klimaschützer mit Corona-Auflagen. Die zuletzt abgehaltenen Veranstaltungen „Critical Mass“, in der beide involviert sind, zeige, dass trotz der Einschränkungen ein Protest möglich ist. Vom Schillerplatz starten die Teilnehmer am 25. September den bekannten Weg, der sie von der Allerstraße bis zum Rathaus führt. Dabei sollen die Demonstranten sich in Blocks bewegen. Innerhalb der Blöcke wird der Abstand von 1,5 Metern gewahrt und zwischen den Blocks beträgt die Distanz drei bis fünf Meter. Es gilt Maskenpflicht, bei Krankheit ist von einem Erscheinen abzuraten.

Für den Abschluss vor dem Rathaus, wo Markierungen den Mindestabstand einhalten, wollen sich die Aktivisten noch etwas über die gewohnten Redebeiträgen hinaus einfallen lassen. Die Demo #keinenGradweiter wird um fünf nach zwölf beginnen – eine Uhrzeit mit Symbolcharakter.

Von Hinnerk Jordan