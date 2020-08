Gifhorn

Einmal monatlich heißt es für Fridays und Parents for Future in Gifhorn, per Radtour für den Klimawandel eine Wende in der Verkehrspolitik zu fordern. Am Freitag mit einem ganz konkreten Anliegen: Die Klimaaktivisten fordern, dass rund um die Gifhorner Innenstadt ein Rundradweg entstehen soll. „Wir wollen Mobilität in Gifhorn mehr in Richtung Grün bringen“, sagte Philip Knotz von Fridays for Future. Und um bei der Stadt anzumahnen, was zum Thema Leitbild Mobilität schon mal Thema war – ein lückenloser innerstädtischer Rundradweg.

Deshalb gab es dieses Mal auch eine komplett neue Route, auf die sich rund 40 Radfahrer von der Flutmulde aus begaben. Fallerslebener Straße, Allerstraße, Celler Straße, Lüneburger Straße und Konrad-Adenauer-Straße waren die Stationen. Dass Bürgermeister Matthias Nerlich der Einladung gefolgt war, freute Holger Weber von Parents for Future. „Ich bin dankbar für jede Anregung. Ich finde es in Ordnung, wenn Leute mich darauf hinweisen, dass etwas nicht stimmt“, begründete Nerlich, warum er der Einladung gefolgt war.

Ein Klima-Aktivist arbeitet eine Route der schlechtesten Radwege aus

Das werden bald noch mehr Politiker erfahren. Bastian Linse, der mit einer großen Konstruktion am Rad für die Gleichberechtigung von Rad- und Autofahrern demonstrierte, verriet: „Ich arbeite gerade an einer Route mit den schlechtesten Radwegen im Landkreis, die können Politiker mal abfahren, damit sie wissen, worüber sie abstimmen.“

Schon vor dem Start tauschten sich die Teilnehmer über das Thema Radwege in Gifhorn aus. Maike Schröder von Parents for Future war bei der Anfahrt zum Treffpunkt aufgefallen, dass der Radweg an der Winkeler Straße für ein Fahrrad mit Anhänger viel zu schmal ist. Und für Stefan Gerhardt steht fest: „Wir bräuchten ein Tempolimit für Autos in der Innenstadt.“ Auch Werner Schaper wird nicht müde, für eine Verbesserung des Radverkehrs in Gifhorn bei der Critical Mass mitzufahren. „Schicken Sie doch mal unsere Politiker nach Holland oder Frankreich. Dann sehen sie, wie es geht.“

Von Andrea Posselt