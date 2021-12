Gifhorn: Freundschafts- und Freizeit-Ring spendet für Helfen vor Ort

Gifhorn

Die Mitglieder des Gifhorner Freundschafts- und Freizeit-Rings ließen es sich am Wochenende vor Weihnachten gut gehen – vergaßen dabei aber auch nicht jene, denen es nicht so gut geht. Im Rahmen des Weihnachtsessens spendeten sie für die AZ-Aktion Helfen vor Ort, die das ganze Jahr über finanziell schwachen Familien hilft – beispielsweise mit Zuschüssen zum Schulmaterial oder Geschenken für die Kinder zu Weihnachten.

Der Freundschafts- und Freizeit-Ring, ein Zusammenschluss Alleinstehender, die gemeinsam ihre Freizeit gestalten, hatte zum Weihnachtsessen geladen, etwas mehr als 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ließen es sich schmecken. Während des Essens ließen Gisela Steenburg und Dirk Hoffmann, die den Ring leiten, ein Sparschwein herumreichen. In dem lagen schließlich 90 Euro. Zuvor schon hatten Gisela Steenburg und Dirk Hoffmann einen symbolischen Scheck über 250 Euro aus ihren eigenen Finanzmitteln an Daniela Sievert-Meister, der Schatzmeisterin von Helfen vor Ort, übergeben. Die insgesamt 340 Euro fließen jetzt in den allgemeinen Topf der AZ-Aktion.

„Es gibt viel Elend auf der Welt, aber auch hier vor Ort. Wenn man für Aktionen spendet, die irgendwo helfen, weiß man nicht, wie viel von dem Geld für die Bürokratie verbraucht wird. Bei Helfen vor Ort kommt alles bei denen an, die es brauchen“, begründeten die beiden Spender ihr Engagement – das sie übrigens schon seit vielen Jahren treu und konstant pflegen.

Von Thorsten Behrens