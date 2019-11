Gifhorn

„Wie war’s für dich?“ fragt Frederic Hormuth und meint damit in seinem kabarettistischen Jahresrückblick am Samstag, 7. Dezember, ab 20 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses das Jahr 2019.

„GroKo2“ klingt besser als „The Return of The Walking Dead“, aber ist es nicht dasselbe, fragt er sich. Und stellt die Frage in den Raum, ob es ein Handelskrieg auf Augenhöhe ist, wenn Trump Stahl mit Strafzöllen belegt und Europa dann im Gegenzug Erdnussbutter. Hatte die Grippewelle vielleicht doch etwas Positives, wenn immerhin Helene Fischer deswegen Konzerte absagen musste? Harte Zeiten, harte Fragen.

Mit Witz, Verstand und knackigen Pianosongs fasst Frederic Hormuth auf Einladung des Kulturvereins das vergangene Jahr zusammen. Für alle, die davon wenig mitbekommen haben. Und auch für die, die es immer noch nicht glauben können.

Eintrittskarten für das Konzert sind in der Vorverkaufsstelle, Steinweg 3 in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 81 39 24 und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

