„Unser alter Boxenstopp war einfach vergammelt und voller Ameisen“, erklärt Frank Rust die Tatsache, warum er in Eigenregie an einem Weg nahe der B 4 eine hölzerne Bank-Tisch-Kombination aufstellte – jetzt können nicht nur der 57-Jährige und die Zwillinge Annabell und Luk bei ihren Ausflügen wieder ein Päuschen einlegen, sondern auch andere müde Wanderer.

Ein weiterer Grund für die Initiative war, dass Rust im Nebenjob „viel mit Holz macht. Seit ich 15 bin, hab’ ich eine eigene Kettensäge“. Spezialisiert hat er sich mittlerweile auf massive Sitzbänke aus geteilten Baumstämmen. Der Picknicktisch in Erwachsenengröße, der nun südwestlich am Fuße der B-4-Überführung im Verlauf des Wilscher Wegs steht, ist allerdings ein gebrauchtes Stück. Rust möbelte es fachmännisch auf, bevor er es auf einem Anhänger an den jetzigen Standort transportierte – direkt vor den alten Birkenstamm, der Jahre lang als besagter „ Boxenstopp“ gedient hatte.

„Gern in der Natur“

Denn, und das mag ein weiterer Grund fürs Bankaufstellen gewesen sein, der Aufsteller läuft gern, ist „gern draußen in der Natur“ und dreht deshalb mit den jetzt vierjährigen Sprößlingen seit dem Kinderwagen-Alter im Schnitt mindestens dreimal die Woche meist abends die vielleicht vier Kilometer lange Runde. Um die Kids zu motivieren, habe stets die Frage genügt: „Wollen wir zur Birke?“ Dann wurde losmarschiert. Die Rast mit einem Eis oder etwas anderem Leckeren, am Boxenstopp war deshalb auch ein Muss. Aber in morschem Holz auf Ameisen zu sitzen, war schließlich doch nicht mehr so toll. „Da bin ich dann einfach auf die Idee gekommen, die Bank aufzustellen“, so der ehemalige Jembker, der vor fünf Jahren mit seiner Frau Maria in deren alte Heimat nach Gifhorn zog.

Und offensichtlich kommt der neue Rastplatz auch bei anderen gut an: „Bisher gab’s nur positive Reaktionen.“ Unter anderem beweist das ein handbeschriebener Zettel, den jemand am Banktisch befestigte: „Hallo Frank Rust, das ist eine tolle Idee mit dieser wunderschönen Bank. Jeden Tag eine gute Tat.“„Das freut mich unwahrscheinlich, dass das so gut ankommt. Besonders in Zeiten wie diesen, mit Corona“, sagt der Spender, der auch für den Fall vorgesorgt hat, dass die neue Sitzgelegenheit bei der Stadt, auf deren Grund und Boden die Bank ja nun mal steht, nicht so gut ankommt: Frank Rust hat ein foliertes Schreiben an eines der Beine getackert für „Liebe Stadtmitarbeiter“, worin er sich zu erkennen gibt, kurz erklärt, warum die Bank am Wegesrand steht und unter Angabe seiner Telefonnummer darum bittet, ihn zu informieren, falls die Bank an der Stelle „nicht erwünscht“ ist: „Ich würde sie dann wieder abholen.“

Bisher gab’s glücklicherweise noch keine derartige Aufforderung. Und die einzige Sorge, die Frank Rust im Zusammenhang mit dem Aufstellen des Ensembles hatte, dass nämlich Rastende „ihren Müll da hin schmeißen“, hat sich ebenfalls noch nicht als begründet erwiesen. Der „Rastplatz Rust“ ist sauber.

