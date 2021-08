Gifhorn

Da stand er nun am frühen Donnerstagmorgen auf dem zunächst einmal provisorisch angelegten neuen Multifunktionsfeld und geriet bei diesem sportlichen Stopp seiner Sommertour ins Schwärmen: Möglichst vielen Gifhornern an der Flutmulde Sport zu ermöglichen – auch ohne Vereinszugehörigkeit –, das sei doch eine gute Sache, meinte Bürgermeister Matthias Nerlich.

Multifunktionsfeld wird noch verfeinert

Und das Feld, auf dem nun der MTV den Trendsport Pickleball anbietet, sei da ein weiterer Baustein. Im Frühjahr ist das Multifunktionsfeld komplett fertig. „Das wird richtig gut“, sagt Spartenleiter Wolfgang Sievert.

Sportpark Flutmulde: Bürgermeister Matthias Nerlich erkundigte sich bei Wolfgang Sievert und Jürgen Saggerer (v.l.) über die Lage beim MTV Gifhorn. Quelle: Andrea Posselt

An Möglichkeiten, wie die Anlage allen frei zugänglich sein wird, werde gearbeitet. Am Wochenende könnten regelrechte Sportevents mit Kaffee und Kuchen dort stattfinden. Basketballkörbe sind da, auch für Hockey und andere Sportarten sei das Feld geeignet.

Sporthallen-Sanierung: „Froh, wenn die endlich wieder fertig ist“

Ein Baustein an der Flutmulde ist schon länger für Sportler tabu – die Sporthalle. „Ich bin froh, wenn die endlich wieder fertig ist“, so Nerlich. Kurze Zeit später zückt er das Handy, um sich beim Projektverantwortlichen im Rathaus konkret über den Ist-Stand der Sanierung zu erkundigen.

Die schlechte Nachricht liest er in der Runde der MTV-Verantwortlichen vor: Wegen Lieferengpässen am Bau verzögert sich die Fertigstellung. Statt Herbst gehen die Verantwortlichen nun von Ende des Jahres aus.

Verantwortlichen berichten über die Corona-Zeit

Die MTV-Verantwortlichen nehmen es mit Fassung auf. MTV-Vorsitzender Jürgen Saggerer, Spartenleiter Wolfgang Sievert und Geschäftsführer Uwe Beckmann haben gerade darüber berichtet, wie der mitgliederstärkste Gifhorner Sportverein die Corona-Zeit bewältigt.

Aktuell sei man in etwa bei 70 Prozent Normalbetrieb in den insgesamt 22 Sparten. Nun die nächste Hürde: Wenn der Impfstatus das Maß aller Dinge sei, sieht Sievert eher Probleme auf den Vereinssport zukommen.

„So eine Situation hatte ja noch niemand“

Offen redet Saggerer darüber, dass seit Beginn der Pandemie die Zahl der Mitglieder von 2300 auf nun 2000 gesunken sei. Neuzugänge – Fehlanzeige. Alles in allem aber lobt die MTV-Spitze die Solidarität der Mitglieder. Gemeinsam hätten alle auch die schwere Bürde getragen, Kurzarbeit so umzusetzen, dass keine soziale Härten entstanden. „So eine Situation hatte ja noch niemand, ich erst recht nicht“, sagt Saggerer. Zu Beginn der Pandemie war er gerade erst ein paar Monate im Amt.

Mit Rundschreiben hielt der Verein Kontakt zu den Mitgliedern. Einzelne Sparten boten online Angebote, hielten über soziale Netzwerke Kontakt. Und sogar Ältere hätten in Sachen Digitalisierung inzwischen ihre Hemmungen überwunden.

Bürgermeister: Kunstrasen ist so schnell kein Thema

Offensiv brachte Nerlich auch noch das Thema Kunstrasen ins Spiel. Gar so einfach, wie sich so mancher Fußballbegeisterte das vorstelle, werde das in Gifhorn nicht umsetzbar sein. Auch auf Grund immenser Kosten, die nicht einmalig zu leisten seien. Nach einigen Jahren müssten die Felder komplett erneuert werden. Er warb um Verständnis: „Solange wir in Gifhorn noch nicht ausreichend Kita-Plätze haben, wird Kunstrasen kein Thema sein.“

Von Andrea Posselt