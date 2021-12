Gifhorn: Flüchtlinge lernen Fachsprache – als Maßnahme gegen den Azubi-Mangel

Gifhorn

In den Berufsbildenden Schulen II in Gifhorn drücken derzeit unter anderem Syrer, Afghanen, Iraker und Menschen aus der Elfenbeinküste gemeinsam die Schulbank – freiwillig an zwölf Samstagen. Die Flüchtlinge, in der absoluten Mehrzahl männlich, bilden sich fort in Sachen Fachsprache. Möglich macht das das Niedersächsische Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“. Aus diesem stehen der Schule fast 15 000 Euro zur Verfügung.

Fachsprache stellt ein großes Problem bei den Sprachlernenden dar, erklärt Kerstin Kluge-Lindau, Teamleiterin Deutsch an der BBS II. Die meisten Teilnehmer der Aktion würden erst seit fünf oder sechs Jahren in Deutschland sein, einige noch kürzer. „In den Prüfungen haben sie aber die gleichen Bedingungen wie ihre deutschen Kollegen. Sie haben die gleichen Zeitvorgaben, dürfen keine Wörterbücher benutzen.“ Die Beherrschung von Sprache, in der Ausbildung auch von Fachsprache, sei daher eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung und Prüfung. „Das scheitert nicht an der Praxis, sondern in der Theorie. Und für sie wird Sprache benötigt“, sagt Schulleiter Carsten Melchert.

Die sollen die Insgesamt 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zwei Teilprojekte mit leicht unterschiedlichen Schwerpunkten auf jeden Fall bestehen. Um sie optimal vorzubereiten an den insgesamt zwölf Samstagen – monatlich einen –, an denen die Weiterbildung auf freiwilliger Basis läuft, wurden beim Auftakt am Samstag auf Grundlage eines Sprachtests aus dem ersten Projekt erst einmal zwei Gruppen gebildet. Je nach Vorkenntnissen wurden die jungen Flüchtlinge zugeteilt.

Die Teilnehmenden sind Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegsschule sowie Auszubildende in einer ganzen Reihe der Fachrichtungen, die von der BBS II angeboten werden: beispielsweise Müllereitechnik, Metalltechnik, Holztechnik, Augenoptik, Bautechnik, Raumgestaltung. Bereits im vergangenen Jahr wurden durch entsprechende Maßnahmen 36 Sprachlernende so unterstützt, dass sie ihre Gesellenprüfung bestehen konnten – darunter Maurer, Maler und Lackierer, Müller, Augenoptiker. Doch wie im vergangenen Jahr konnte die BBS II das Angebot mit eigenen Mitteln aktuell nicht mehr anbieten – es bindet erhebliche Ressourcen, die in der BBS II mit ihrer problematischen Unterrichtsversorgung knapp sind. Das Aktionsprogramm des Land ermöglicht nun aber die Einbindung externer Partner. Unterstützung beim gesamten Projekt erhält die BBS II von der Kreisvolkshochschule sowie der Deutschen Angestellten Akademie.

„Die jungen Leute fangen etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit hier an.“

Schulleiter Carsten Melchert betont, wie wichtig Flüchtlinge für den Ausbildungsmarkt sind. „Es gibt in den Fachrichtungen, die wir unterrichten, mehr freie Plätze als Auszubildende.“ Mittlerweile hätten in Bereichen wie der Bautechnik viele Auszubildende einen Migrationshintergrund. Das seien wichtige Berufe mit einem hohen Bedarf an Nachwuchskräften in den kommenden Jahren, bestätigte Landrat Tobias Heilmann, der zur Auftaktveranstaltung gekommen war. Und auch, wenn einige der Teilnehmenden vielleicht wieder in ihre Heimat zurück müssten, wäre eine Ausbildung in Deutschland wichtig. „Die jungen Leute fangen etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit hier an, integrieren sich während ihrer Zeit in Deutschland, und nehmen das Knowhow mit in ihre Länder, um dort etwas zu bewirken“, so Heilmann. Zudem könnten die Teilnehmenden mit ihrem Engagement ihn ihren Asylverfahren punkten, ergänzt Schulsozialarbeiterin Beate Driemel.

Von Thorsten Behrens