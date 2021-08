Gifhorn

„Wie viele andere auch war ich geschockt von den Bildern“, erklärt Sabrina Joswig ihre Motivation, für die vom Hochwasser betroffenen Menschen im Ahrtal eine Charity-Fitnessaktion durchzuführen. Die fand nun am Sonntagnachmittag in der McArena an der Flutmulde statt. Rund 30 Sportbegeisterte hatten sich dazu vorher angemeldet.

„Mir sind die Tränen gekommen, wenn ich die Geschichten gehört hab, von den Menschen, die alles verloren haben“, sagt die 40-jährige Unternehmerin, die in Gifhorn, Meinersen und Eicklingen Kangatraining – Fitness für junge Mütter mit Baby in der Trage – anbietet. Sie sei durch die Erdgeschoss-Etage ihres Hauses gegangen und habe sich vorgestellt, „was wäre, wenn jetzt hier alles weg wäre“. Als Unternehmerin war die 40-Jährige betriebswirtschaftlich von Corona betroffen. Das gelte gewiss auch für viele im Ahrtal: „Und dann kam auch noch die Flut.“

Informationen hautnah aus dem Flutgebiet

Informationen hautnah aus dem Flutgebiet bekam sie von einer Bekannten, die in einem Ort in der Region aufwuchs, viele Betroffene – auch solche ohne Versicherungsschutz – persönlich kennt und als Helferin selbst vor Ort war: „Sie hat durch einen Spendenaufruf die Miete von Bautrocknern finanziert.“ Selbst runter zu fahren, um vor Ort zu helfen, wäre für Joswig wohl auch das Mittel der Wahl gewesen. Aber das war nicht so ohne weiteres möglich: „Ich habe zwei kleine Kinder.“

Die in Charity-Aktionen nicht unerfahrene Joswig – unter anderem hat sie schon mal für eine Typisierungsaktion Spenden gesammelt – machte sich also Gedanken, „wie man die Motivation der Menschen zum Spenden erhöhen kann“. Die Antwort war simpel: „Wenn sie einen Gegenwert bekommen.“ In diesem Fall in Form von Fitness-Einheiten.

Übungsleiterinnen mussten nicht lange gebeten werden

Initiatorin: Kanga-Trainerin Sabrina Joswig organisierte die Spenden-Aktion. Quelle: Michael Franke

Joswig musst ihre Übungsleiterinnen nicht lange bitten, bei der Aktion kostenlos mitzumachen. Und um beim Bewerben der Aktion eine größere Reichweite zu bekommen, holte Joswig auch das Gifhorner Frauen-Fitnessstudio Ladiesexpress mit ins Boot. Auf diese Weise meldeten sich rund 30 Teilnehmer, darunter auch einige wenige Männer, für das Event an. „Die Teilnahme ist kostenlos. Und wer etwas spenden möchte, kann das gerne tun.“

Fünf verschiedene Fitness-Angebote

Insgesamt standen den Nachmittag über in der Freilufthalle McArena fünf verschiedene Angebote auf dem Programm. Beim Body-Combat werden Kampfsportarten mit Musik kombiniert. Pilates, Yoga und Tai Chi fließen bei Body-Balance zusammen, Zumba mixt Tanzstile, Ganzkörperkräftigung verspricht Body-Workout und Kanga verhilft jungen Müttern zu Fitness. Anmelden konnten sich Interessierte für bis zu drei Einheiten.

Heimatverein Altena übernimmt die Verteilung

Sport für die Flutopfer: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten spenden, das Training war kostenlos. Quelle: Michael Franke

„Mir macht der Tag auf jeden Fall Spaß“, betonte Sabrina Joswig. Wohin das Geld geht, das durch die Spenden der Teilnehmer zusammen kam, steht schon fest und resultiert auf direkten Kontakten: „Wir geben es an den Heimatverein Altena weiter.“ Der werde sodann dafür sorgen, dass es bei jenen Menschen im Ort ankommt, deren Häuser akut einsturzgefährdet sind.

Von Jörg Rohlfs