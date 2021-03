Gifhorn: Firmen setzen auf die Luca-App

Gifhorn

Luca und PassGo einsetzen, um per App für mehr Bewegungsfreiheit und Sicherheit zu sorgen: So will der Kreis in der Corona-Krise Kontakte digital besser nachverfolgen. Dafür gibt’s Kritik von Firmen. Diese halten einzig die Luca-App für eine gute Lösung. Sie fordern von Landrat Dr. Andreas Ebel eine klare Positionierung.

Maike Galipp-Le Hanne, Geschäftsführerin von Galipp Schuhmode, kann das „Herumgeeiere“ nicht mehr nachvollziehen. „Warum legt man sich nicht klar und deutlich auf die Luca-App fest?“, fragt die Unternehmerin. Sie werde bereits seit Wochen in Mecklenburg-Vorpommer genutzt, verweist Galipp auf positive Erfahrungen in Rostock und anderen Kommunen. „Wir haben unsere Filialen inzwischen mit den dafür notwendigen QR-Codes ausgestattet, und es läuft prima“, sagt Galipp-Le Hanne. Sie hat mit der Luca-App inzwischen auch selbst positive Erfahrungen beim Einkaufen gesammelt.

Zügige Entscheidung notwendig

Von dem Einsatz einer zweiten App – der Kreis möchte Modellregion für die Corona-Test-App PassGo werden – hält die Galipp-Geschäftsführerin nur wenig. „Die Luca-App hat in anderen Regionen bereits bewiesen, was sie kann“, fordert sie eine „mutige und schnelle Entscheidung“ von Ebel, den sie in dieser Sache angeschrieben hat. „Jeder Tag ohne eine klare Positionierung kostet uns viel Geld“, so Maike Galipp-Le Hanne.

Nicht mehr auf den Landkreis warten will Gifhorns Kfz-Branche. „Wir haben inzwischen alle sechs Autohäuser der Kühl-Gruppe für die Nutzung der Luca-App vorbereitet“, sagt Gesamtserviceleiter Michael Neuburger, der auch Sprecher der Kfz-Innung ist. „Eine zweite App würde nur für Verwirrung und eine geringere Akzeptanz sorgen“, steht für ihn fest. Kühl folge mit seinem Handeln zudem einer Empfehlung des Kfz-Bundesverbandes.

Überleben der Betriebe

„Wir sind von der Luca-App überzeugt und haben inzwischen auch die 69 Mitgliedsbetriebe unserer Innung aufgerufen, sie einzusetzen“, erklärt Neuburger. Jede Entscheidung, die man nicht treffe, sei eine falsche Entscheidung, wünscht er sich von der Verwaltung ein schnelleres Handeln und ein klares Votum. Es gehe schließlich um das Überleben der Betriebe. Mit dem Einsatz der Luca-App könne man die Verkaufs- und Service-Räume noch sicherer machen, ist auch Innungs-Vorsitzender Stefan Pingel überzeugt. Er hat den Brief an die Betriebe gemeinsam mit Neuburger unterzeichnet.

Über die klare Positionierung der Innung in Sachen Luca-App und den Brief vom 22. März an die Betriebe hat Neuburger auch Dr. Andreas Bierich von der Kreishandwerkerschaft Gifhorn informiert. Er habe dieses Vorgehen ebenfalls positiv bewertet, versichert der Sprecher der Innung.

„Guter und richtiger Weg“

„Auch ich würde die Luca-App favorisieren“, sagt Schütte-Chef Udo von Ey, Vorsitzender der Gifhorner City-Gemeinschaft (CGG). Die von Rapper Smudo und seiner Band mitentwickelte App sei bekannter und vielerorts schon im Einsatz. Eine Aufwiegen von Vor- und Nachteilen zwischen den beiden Apps, die der Kreis ins Gespräch gebracht hat, traut sich von Ey nicht zu. „Ich bin kein IT-Experte“, so der CGG-Chef. Generell sei eine digitale Begleitung bei der Erfassung von Kontaktdaten jedoch ein „guter und richtiger Weg“.

„Luca“ ist bundesweit weiter auf dem Vormarsch. Die App, mit der sich Gäste digital in Cafés, Restaurants oder Läden registrieren können, wird bereits bei 60 von 375 Gesundheitsämtern in Deutschland genutzt. Das Gifhorner Amt hat allerdings eine Schnittstelle zu PassGo.

Von Uwe Stadtlich