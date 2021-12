Gifhorn

 Dieses Gifhorner Energiebündel bremst nichts aus: Vanessa Donelly startete nach dem Musikstudium in Hannover mit Hauptfächern Klavier und Orchesterbegleitung erst vor wenigen Jahren mit einem ehrgeizigen Ziel durch – Filmmusik komponieren. Was dann passierte – „einfach der Wahnsinn“, sagt die 29-Jährige lachend. Anfang 2020 konnte sie nach vielem Klinkenputzen Kontakt zu den Filmemacher-Größen Peter Zeitlinger und Werner Herzog knüpfen.

Nun, gerade einmal zwei Jahre später, steht richtig großes Kino an. Vanessa Donelly fliegt nach Italien, um beim Torino Film Festival die Weltpremiere von Angelo dei Muri (The Angel in the wall) zu begleiten. Denn sie hat die Filmmusik komponiert zu dem Streifen, in dem kein Geringerer als Schauspiel-Legende Pierre Richard die Hauptrolle spielt. Auf dem Filmplakat steht sogar der Name der Gifhornerin.

Filmmusik steht und fällt mit der Kameraführung

„Es ist unglaublich“, ist die 29-Jährige außer sich vor Freude. Zu verdanken hat sie ihr Engagement dem deutschen Filmemacher Peter Zeitlinger. Der brachte beim Dreh den Namen von Vanessa Donelly als Filmmusikkomponistin ins Spiel. Und bei der Gifhornerin musste er da nicht lange bitten. „Ich mag die lebendige Kameraführung von Peter Zeitlinger. Da tanzt die Musik gleich mit. Genau mein Ding.“

Der Film ist inhaltlich ein Spagat zwischen verstörend wirkender Hauptfigur und einer Mutter-Kind-Beziehung. Ein Spektrum, das für Vanessa Donelly alles bot. „Es gibt Stellen, wo die Geigen regelrecht explodieren. Wenn Mutter und Kind erscheinen, wird es dann lieblicher. Dieser Film lebt so sehr von der Musik.“ Nach der Premiere laufe der Film zunächst in Italien und Russland, der deutsche Kinostart ist noch offen.

Wegen Corona steigt die Weltpremiere erst jetzt

Fertig ist der Film schon ein paar Monate. Wegen Corona verschob sich die Weltpremiere. „Fast hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich schon wieder die nächsten großen Projekte mache“, sagt die Komponistin lachend.

All die Menschen des Filmprojekts nun treffen zu können, „ist einfach irre“. Bei der Pressekonferenz ist die Gifhornerin auch dabei. So richtig fassen kann sie es noch nicht. „Auf dem Stuhl hat ja in Turin gerade James-Bond-Darstellerin Monica Bellucci gesessen.“ Ach ja, am Samstag werde sie dann sicher auch Pierre Richard kennenlernen.

Für Aufregung bleibt keine Zeit. Gerade noch fix einen Friseurtermin organisiert und ab geht’s nach Turin. So viel steht fest, als die Gifhornerin ihre nächsten Projekte anreißt: Dieses großes Kino geht weiter.

Von Andrea Posselt