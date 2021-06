Gifhorn

Am II. Koppelweg in Höhe des Clausmoorhofs ist am frühen Dienstagabend ein Traktor aus unbekannter Ursache ausgebrannt. Der Besitzer hatte zunächst noch versucht, die Flammen selbst zu löschen, dann aber um 18.18 Uhr doch die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzleitstelle schickte die Freiwilligen Wehren aus Gifhorn und Wilsche zum II. Koppelweg, zwölf Kräfte aus Wilsche und sieben aus Gifhorn rückten aus. Um 18.30 Uhr waren sie vor Ort – da stand der Traktor bereits lichterloh in Flammen.

Traktorbrand am II. Koppelweg: Die Feuerwehrkräfte hatten die Flammen schnell gelöscht. Quelle: Sebastian Preuß

Aber schon nach etwa einer Viertel Stunde hatten die ehrenamtlichen Retter das Feuer im Griff. Der Traktor war jedoch nicht mehr zu retten.

Von Christina Rudert