Gifhorn

Gleich zu vier Einsätzen rückten die Gifhorner Ortsfeuerwehr am Samstag aus. Schon mitten in der Nacht ging es los. Eine gegen 1 Uhr ausgelöste Brandmeldeanlage entpuppte sich als Fehlalarm.

Hilflose Person über die Drehleiter aus der Wohnung befreit

Am Samstag um 10.25 Uhr wurde die Wehr mit dem Stichwort „Hilflose Person“ alarmiert. Zwölf Kräfte rückten in die Wolliner Straße aus. Die Lage: In einer abgeschlossene Wohnung im dritten Obergeschoss befand sich eine hilflose Person. Ein Trupp ging zur Erkundung durch das Treppenhaus vor, zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Duch ein offenes Fenster gelangte die Feuerwehr schließlich in die Wohnung. Nach medizinischer Behandlung konnte die Person mit einer Schleifkorbtrage an der Drehleiter aus der Wohnung gerettet werden.

Zwei Brände am Waldbrand waren schnell gelöscht

Gegen 13.30 Uhr dann einer erneuter Alarm: An zwei Stellen in einem Waldstück an der Alfred-Bessler-Straße brannte es. Hier waren 13 Feuerwehrleute im Einsatz, die die Flammen schnell gelöscht hatten. Der ereignisreiche Tag endete mit einem Einsatz, bei dem es dann noch nichts zu tun gab. In der Innenstadt sollte der Rettungsdienst gegen 21 Uhr Hilfe benötigen - was aber dann doch nicht der Fall war.

Von Andrea Posselt