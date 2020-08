Gifhorn

Ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung im Steinweg sorgte am späten Sonntagnachmittag für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und DRK. Sogar mit Sirenenalarm wurde alarmiert. Denn sollte es wirklich in dem eng bebauten Bereich brennen, dann besteht allerhöchste Gefahr. Zum Glück bewahrheitete sich das am Sonntag nicht. Schnell war klar, dass auf dem Herd kokelndes Essen Urheber des Alarms war. Zahlreiche Schaulustige verfolgten den Einsatz.

Gegen 17 Uhr am Sonntag hatte in einer Wohnung der Brandmelder ausgelöst. Zum Glück kokelte nur Essen auf dem Herd.

Um 17.06 Uhr ging der Alarm ein. Mit 21 Feuerwehrleuten rückten die Wehren aus Gifhorn und Neubokel in die Fußgängerzone. Auch die Polizei war gleich mit mehreren Kräften vor Ort. Zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt standen für den Notfall bereit. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte nur eine Katze vor, die alles unbeschadet überstand.

Der Urheber des Alarms war schnell beseitigt, die Wohnung wurde durchgelüftet. Feuerwehr-Einsatzleiter war Dennis Misselhorn. Für die Gifhorner Wehr war es bereits der 14. Einsatz in wenigen Tagen. „Das ist gerade ganz schön viel“, so Misselhorn.

