Gifhorn

Einsatz für die Feuerwehren aus Gifhorn und Neubokel in der Nacht zum Donnerstag an der Bahnhofstraße rund um die Post in Gifhorn: Die 15 Einsatzkräfte gingen der Meldung eines Anwohners aus dem La-Patria-Quartier über starken Rauch und Feuerschein nach. Am Ende konnten sie Entwarnung geben.

Der Alarm ging um 0.16 Uhr ein. Mit vier Fahrzeugen machten sich Brandmeister vom Dienst Dennis Misselhorn und 14 Feuerwehrleute aus Gifhorn und Neubokel auf den Weg. Ein Anwohner hatte starken Rauch und einen hellen Feuerschein gesehen. Mit Drehleiter und Wärmebildkamera haben die Einsatzkräfte rund um das Postgebäude die Lage erkundet. Auch drei Streifenwagen der Polizei seien vor Ort gewesen. Nach einer drei viertel Stunde konnten die Feuerwehrleute Entwarnung geben.

Der scheinbar starke Qualm könnte auch ein in der kalten Luft stark rauchender Schornstein gewesen sein, sagt Misselhorn. Der vermeintliche Feuerschein dagegen wird wohl ein Rätsel bleiben.

Von Dirk Reitmeister