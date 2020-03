Gummihaufen im alten Schwesternwohnheim brennt

Gifhorn

Starke Rauchentwicklung aus dem Keller in der Bergstraße 30 – so lautete der Alarm am Dienstag um 14.11 Uhr für die Gifhorner Feuerwehr. 15 Einsatzkräfte der Gifhorner Feuerwehr hatten das Feuerchen im ehemaligen Schwesternwohnheim auf dem Gelände des alten Klinikums schnell gelöscht. „Es war ein bisschen Gummi im Treppenabgang, das gebrannt und so stark gequalmt hat“, teilte Einsatzleiter Peter Bollmohr mit. Nach wenigen Minuten war das Feuer aus. Auf die Frage nach der hohen Anzahl an ausgerückten Fahrzeugen erklärte er: „Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr verteilen wir die Einsatzkräfte auf mehr Fahrzeuge, damit sie genügend Abstand voneinander haben.“

Von Christina Rudert