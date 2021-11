Gifhorn: Feuer an der Braunschweiger Straße

Gifhorn

Viel Rauch um wenig: In einem Mehrfamilienhaus an der Braunschweiger Straße zwischen Subway und Moin Moin brannte aus bislang unbekannter Ursache am Donnerstag kurz vor 15 Uhr die Eingangstür zum Keller. „Es gab eine ganze Menge Rauch“, sagte Lothar Bunk, Einsatzleiter der 25 Feuerwehrkräfte. Das Treppenhaus war verqualmt, „allerdings nicht so, dass niemand es mehr hätte betreten dürfen“, so Bunk. Die Bewohner des Hauses hätten das Gebäude entweder selbständig verlassen oder sich in ihre Wohnungen zurückgezogen. „Gefahr für sie bestand nicht.“

Kellerbrand an der Braunschweiger Straße: Am Ende war es vor allem Rauch. Quelle: Lea Behrens

Während die Feuerwehrleute erst das Feuer löschten und dann das Gebäude mit Druckluft lüfteten, staute sich der Verkehr auf der in Höhe des Einsatzorts gesperrten Braunschweiger Straße, die Polizei schickte die Fahrzeuge über Lönsstraße und Am Laubberg.

Von Christina Rudert