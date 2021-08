Gifhorn

Da hat die Grille aber ganz und gar den Nerv der Gifhorner Eltern und Kinder getroffen: Zwei Termine für „Spurensuche mit der Polizei“ standen ursprünglich einmal im Programm des Ferienspaßes. „Die Warteliste war so lang, dass wir immer nachgefragt haben, ob noch mehr geht“, berichtet Marion Friemel vom Grille-Team.

Ging es. Fünfmal absolvierte nun also Hans-Heinrich Kubsch, Verkehrssicherheitsberater der Gifhorner Inspektion, das rund dreistündige Programm. Langweilig? „Ich mache das doch gerne für die Kinder.“

Zur Einführung gibt es einen Film

Also versammelten sich auch am Donnerstagmorgen neun Kinder im Tagungsraum, wo Kubsch zunächst Bilder an die Wand projizierte und dies und das über die polizeiliche Arbeit erklärte. Nach so viel Theorie durften die Kinder aber auch Spannendes erleben, etwa einen kleinen Tatort selbst untersuchen und vermuten, was da wohl passiert ist.

Sogar in die Arrestzelle ging es: Hans-Heinrich Kubsch, Verkehrssicherheitsberater der Polizei, führte die Kinder beim Ferienspaß durchs Gebäude an der Hindenburgstraße. Quelle: Sebastian Preuß

Draußen auf dem Hof durften alle aufs Polizei-Motorrad klettern, auch in eine Arrestzelle ging es. Bürgermeister Matthias Nerlich, der den Ferienspaß besuchte, musste nicht allein dort hinein. „Die Kinder waren solidarisch und gingen mit“, berichtet Kubsch lachend.

Wer Polizist werden will? Da gehen die Finger in die Höhe

Auf die Frage, wer denn mal Polizist werden möchte, reckten sich gleich mehrere Finger in die Höhe. Da staunte Marion Friemel vom Grille-Team. „Schön, dass sie sich damit schon beschäftigen.“

Bei diesem Ferienspaß würden die Kinder auch mit viel Spaß viel lernen, lobte sie. Freude pur steht ihr im Gesicht, wenn sie den diesjährigen Ferienspaß insgesamt betrachtet. Die Nachfrage sei riesig gewesen. Vermutlich auch, weil viele Eltern großes Interesse daran hätten, dass sich Kinder bewegen und wieder Kontakte mit anderen haben.

Von Andrea Posselt