Gifhorner lieben Fast Food: Immer mehr Imbisse

Gifhorn

Wenn der Magen knurrt und es wieder einmal schnell gehen muss, greifen immer mehr Deutsche zu Fast Food. Dieses Ergebnis einer Studie der Bundesregierung lässt sich auch auf Gifhorn übertragen – die Zahl der Imbisse im Stadtgebiet ist in den letzten Monaten nämlich spürbar gestiegen. Auf AZ-Anfrage präsentiert die Stadt jetzt Zahlen.

Fast Food in Beliebtheitsskala weit oben

23 Prozent der Bundesbürger holen sich mindestens einmal in der Woche unterwegs belegte Brötchen, Burger, Pizza, Döner oder andere Snacks. 20 Prozent gehen ein- oder mehrmals wöchentlich essen. Doch Fast Food steht in der Beliebtheitsskala ganz oben: Das geht aus dem Ernährungsreport der Bundesregierung hervor – und trifft offenbar auch auf das Ernährungsverhalten der Gifhornerinnen und Gifhorner zu. Nur so ist die Vielzahl der Imbisse im Stadtgebiet zu erklären.

Pizza ist in Gifhorn besonders gefragt.

Besonders beliebt ist auch in Gifhorn die Pizza – von Spaßvögeln scherzhaft als „Mafia-Torte“ betitelt: Neben fünf Pizzerien, von denen alle ihren Gästen auch einen Mitnahmeservice anbieten, verdienen auch Pizza-Bringdienste in Gifhorn gutes Geld. Laut Stadtsprecherin Annette Riemer gibt es aktuell vier dieser Bringdienst-Unternehmen im Bereich der Innenstadt.

Elf Döner-Imbisse

Döner Kebab – drehendes und gebratenes Fleisch vom Spieß – hat es den Gifhornerinnen und Gifhornern anscheinend ganz besonders angetan. Laut Stadtverwaltung kümmern sich derzeit elf Döner-Imbisse um ihre hungrige Kundschaft. Die meisten Döner-Läden befinden sich entlang der Braunschweiger Straße.

Schnellimbisse und Bistros

Wer mehr auf Pommes, Buletten, Currywurst und gebratene Hähnchen steht, kommt im Stadtgebiet ebenfalls auf seine Kosten: Unter elf Schnellimbissen und Bistros kann Gifhorns Fast Food-Fangemeinde derzeit auswählen – Tendenz weiter steigend.

Von Uwe Stadtlich