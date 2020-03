Wasserwerk & Co. auf Prüfstand

Gifhorn

Es geht darum, Synergieeffekte zu schaffen: Die Verwaltung möchte die städtischen Beteiligungen neu ordnen. Wasserwerk & Co. befinden sich inzwischen auf dem Prüfstand. Experten wollen noch in diesem Jahr Vorschläge machen. Erste Details gab’s am Montag im Finanzausschuss.

Ziel sind schlankere Strukturen

Stadtwerke, Wasserwerk oder die Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft (PSG): Stadtkämmerer Rainer Trotzek berichtete in der Fachausschuss-Sitzung darüber, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Stadt „die Neuordnung der städtischen Beteiligungen“ angehe. „Was können wir zusammen legen? Wo ist es möglich, schlankere Strukturen zu schaffen?“ – Antworten auf diese und andere Fragen würden die Fachleute der Politik schon in der nächsten Sitzung des Gremiums präsentieren.

Zwei Varianten denkbar

Dabei werde es auch darum gehen, ob durch eine „privatwirtschaftliche Beteiligung“ effizienter agiert werden könne, so der Finanz-Fachbereichsleiter. Auch die Weiterführung als rein kommunale Einrichtung sei eine der zwei Vorschlagsvarianten. Nach Vorstellung der Stadt und ihrer Berater sei auch eine Reduzierung der Aufsichtsräte möglich. Bis zur nächsten Kommunalwahl würden die Gremien jedoch in ihren bisherigen Strukturen bestehen bleiben. „Erst der neue Rat soll sich mit den veränderten Strukturen und der Gremien-Neubildung befassen“, bezog Trotzek Position.

Frage nach den Kosten

Die Frage nach den Kosten für den Experten-Einsatz ließ der Kämmerer in der Sitzung am Montag allerdings unbeantwortet.

Von Uwe Stadtlich