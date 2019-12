Neujahrskonzert mit dem Staatsorchester Braunschweig

Gifhorn

Der Kulturverein Gifhorn lädt ein zum Neujahrskonzert mit dem Staatsorchester Braunschweigunter Leitung von Christopher Lichtenstein. Am Mittwoch, 1. Januar, ab 20 Uhr ist das Symphoniekonzert in der Stadthalle zu hören, Einlass ist ab 19 Uhr. Wegen der großen Nachfrage ist ab sofort die Zusatzbestuhlung im Theatersaal der Stadthalle Gifhorn geöffnet – es gibt also noch Karten. Dieses Jahr heißt das Motto des Staatsorchesters Braunschweig „Das Klassische“. Ein musikalisches Feuerwerk aus heiteren und besinnlichen Werken der Operettenwelt erklingt, neben anderen Evergreens stehen Kompositionen von Ludwig van Beethoven, Johann Strauß Sohn, Emile Waldteufel und Franz Lehár auf dem Programm. Orchesterdirektor Martin Weller führt wie stets durch den Abend. Doch zuvor bittet der Kulturverein Gifhorn ab 19 Uhr zum Sektempfang. Eintrittskarten sind in der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, sowie in der Vorverkaufsstelle des Kulturvereins, Steinweg 3, Tel. (0 53 71) 81 39 24 und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Von der Redaktion