Gifhorn: Erneut sterben vier Menschen mit oder an Corona

Landkreis Gifhorn

Das Corona-Virus hat im Landkreis Gifhorn vier weitere Todesfälle gefordert – wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um Personen aus der Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Drei der Verstorbenen waren zuvor in einem Krankenhaus. Die Todesfälle ereigneten sich bereits in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester sowie in der ersten Januar-Woche. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Gifhorn steigt damit auf 244.

Außerdem meldet das Robert Koch-Institut weitere 85 neue Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden, die Zahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 steigt auf 12 164. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt um 1,1 auf 333,5. Im Gesundheitsamt in Gifhorn wurden innerhalb eines Tages 84 Tests vorgenommen. Die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Variante bei den Infizierten ist um 9 auf 73 gestiegen. Während es in den Alten- und Pflegeheimen bei den vier akuten Corona-Fällen im Seniorendomizil Hankensbüttel bleibt, gab es vier weitere Infektionen in Schulen und Kitas: eine in der Grundschule Wesendorf (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung), eine an der BBS I (Quarantäne für eine Gruppe), eine in der Kita Gifhörnchen (Quarantäne für eine Gruppe) und eine in der Kita Rühen (zwei Gruppen in Quarantäne).

Die landesweite Hospitalisierung steigt von 4,6 auf 4,7. Die prozentuale Belegung der Intensivbetten steigt von 6,4 auf 6,5 Prozent. Auf der Intensivstation des Helios Klinikums wird laut DIVI-Intensivregister ein Covid-19-Patient behandelt, der auch beatmet wird. Mit Stand von Donnerstag informiert das Helios Klinikum über 15 Covid-19-Patienten, die auf Normalstation versorgt werden, ein Patient mehr als am Vortag.

Von der AZ-Redaktion