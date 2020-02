Feuerwehr löscht: Zimmer und Dachstuhl brennen

Gifhorn

Immer wieder brennt es auf dem alten Klinikgelände an der Bergstraße. Auch am Samstagabend gab es einen Großeinsatz für die Gifhorner Ortsfeuerwehr. Flammen schlugen aus einem Gebäudetrakt hinter dem stillgelegten Heizkraftwerk. 35 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Alarmauslösung

Die Rettungsleitstelle im Gifhorner Heidland löste den Alarm gegen 20.36 Uhr aus. „Es war für uns schwierig, zum Brandort zu gelangen“, berichtet Dirk Warnecke, Brandmeister vom Dienst bei der Gifhorner Ortswehr. Das brennende Gebäude habe sich im hinteren Teil des alten Klinik-Geländes befunden – hinter dem ehemaligen Heizkraftwerk. Ein direkter Zugang zum Einsatzort habe nicht bestanden.

Rauchentwicklung

„Bei unserem Eintreffen schlugen Flammen aus zwei leer stehenden Zimmern“, so Warnecke. Zu diesem Zeitpunkt habe das Feuer bereits auf den Dachstuhl des zweigeschossigen Gebäudes übergegriffen. Auf Grund der starken Rauchentwicklung seien die Einsatzkräfte – 35 ehrenamtliche Brandschützer waren vor Ort – mit schwerem Atemschutz vorgegangen. Zwei Züge mit mehreren Fahrzeugen seien zur Brandbekämpfung alarmiert worden, so Warnecke. Auf dem Klinikareal hätten sich die Feuerwehrleute bei Dunkelheit und schlechter Sicht mit großer Vorsicht bewegen müssen. Warnecke: „Unbekannte haben Gullydeckel entfernt, einige Schächte liegen frei.“

Drehleiter-Einsatz

„Die Löschwasserversorgung erfolgte über einen Hydranten an der Bergstraße“, erläutert der Brandmeister vom Dienst. Gifhorns Wehr, die auch die Drehleiter zum Ausleuchten des Geländes einsetzte, habe das Feuer nur wenig später in den Griff bekommen, so Warnecke. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis kurz nach 22 Uhr an. Gegen 22.30 Uhr sei der Einsatz dann beendet gewesen, ergänzt ein Sprecher der Rettungsleitstelle.

Spurensicherung

Neben einem Rettungswagen-Team waren auch Beamte der Gifhorner Polizei vor Ort. „ Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden“, so Warnecke. Noch in den späten Abendstunden hätten die Polizei-Ermittler Fotos vom Brandort gemacht und Spuren gesichert. In der Vergangenheit gab es bereits mehrmals Löscheinsätze auf dem alten Klinik-Areal.

