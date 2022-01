Gifhorn: Erixx kündigt Rückkehr zum Stundentakt an

Landkreis Gifhorn

Für ein paar Tage läuft alles regulär auf der Strecke RB47 zwischen Uelzen und Braunschweig. Für Samstag, 29. Januar, ist allerdings schon die nächste Störung angekündigt im Bahnverkehr des Erixx – die aber dann nur von kurzer Dauer ist.

Seit Einführung des Stundentakts im Dezember 2020 gab es zwar Phasen, in denen die Nord-Süd-Bahnverbindung durch den Landkreis Gifhorn fahrplanmäßig gewährleistet wurde. Aber immer wieder kam es zu Problemen. Verspätungen, Zugausfällen – und als Ursache wurde immer wieder der Lokführermangel genannt. Das hatte auch Malte Diehl, Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, der AZ gegenüber bestätigt: Der Erixx sei nach ihren Erhebungen in Niedersachsen am heftigsten von personalbedingten Zugausfällen betroffen.

Anfang Januar hatte das Unternehmen den Notfallfahrplan verlängert

Hatte der Regionalverband Braunschweig zumindest nach außen hin lange Geduld bewiesen und noch im vorigen November berichtet, dass Erixx mehrere Lokführer eingestellt habe, um zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember den Stundentakt gewährleisten zu können, gab es Anfang Januar dann harsche Kritik. Fritz Rössig, Abteilungsleiter Nahverkehr beim Regionalverband, betonte: „Für uns als Besteller des Schienenpersonennahverkehrs in der Region ist das völlig unakzeptabel.“ Zu dem Zeitpunkt hatte Erixx den Notfallfahrplan mit Schienenersatzverkehr bis Ende Januar verlängert.

Diese Frist hält das Bahnunternehmen ein. In einer Pressemitteilung kündigt Erixx an, dass mit Start am Donnerstag, 27. Januar, die Züge wieder regulär in beiden Richtungen unterwegs sind und der Schienenersatzverkehr planmäßig beendet wird.

Acht neue Lokführer sind eingestellt, weitere sollen folgen

„Wie im Dezember angekündigt, hat Erixx sein Personal inzwischen aufgestockt“, heißt es weiter. So seien seit dem Jahreswechsel acht neue Triebwagenführer verpflichtet worden, weitere Kolleginnen und Kollegen werden folgen. „Qualifizierte Triebwagenführer sind schwer zu finden, alle Eisenbahnunternehmen suchen zurzeit Hände ringend. Wenn dann aufgrund der Pandemie noch Fachkräfte ausfallen, wird es schnell eng“, wird Frank Silzer zitiert, seit Jahresbeginn neuer technischer Geschäftsführer bei Erixx.

Miriam Fehsenfeld, Referentin Kommunikation bei Erixx, formuliert es vorsichtig optimistisch: „Wir hoffen, dass wir gut für den erwarteten Höhepunkt der Omikron-Welle gewappnet sind.“ Positiv sei, dass inzwischen etwa 80 Prozent der Erixx-Mitarbeiter mindestens zweimal geimpft seien, und auch die Booster-Impfungen würden gut angenommen.

Streckensperrung rund um den Bahnhof Uelzen

Die Freude darüber, dass zurzeit alles wieder rund läuft, wird allerdings kurzfristig getrübt: Rund um den Bahnhof Uelzen müssen aufgrund einer bevorstehenden Kampfmittelräumung am Samstag, 29. Januar, vermutlich Strecken gesperrt werden. Nach aktuellem Stand könnte es sein, dass Erixx den Bahnhof Uelzen gar nicht ansteuern kann. In der Nacht von Freitag zu Samstag soll geklärt werden, ob sich im Erdreich unter der Unterführung in der Uelzener Bahnhofstraße tatsächlich noch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Voraussichtlich wird der Zugverkehr um Uelzen dann komplett eingestellt. Sollten Entschärfungen oder kontrollierte Sprengungen notwendig werden, müssten bis Samstagnachmittag Teilstrecken durch einen Schienenersatzverkehr versorgt werden.

Das Eisenbahnunternehmen empfiehlt allen Fahrgästen, sich über die elektronischen Fahrplaninfos auf der Website www.erixx.de oder in einer Fahrplan-App zu informieren. Diese enthalten auch kurzfristig alle aktuellen Infos.

Von Christina Rudert