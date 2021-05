Gifhorn: Erika und Gerhard Rieck reisen mit viel Humor durch 65 gemeinsame Ehejahre

Gifhorn

65 Jahre miteinander verheiratet. Wie geht das? Erika und Gerhard Rieck aus Gifhorn haben dafür ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles Rezept: Viel Humor, nicht nachtragend sein und sich nach jedem Streit wieder versöhnen. Jetzt feiert das Paar seine eiserne Hochzeit.

Allerdings im kleinsten Kreise. Corona lässt es nicht anders zu. „Aber vielleicht holen wir das nach“, sagt Erika Rieck. Ein größerer Kreis wäre schon schön, sagt sie, denn immerhin gehören zur Familie unter anderem zwei Kinder und drei Enkelkinder. Aber das mit dem „im kleinsten Kreise“ kennt das Jubelpaar recht gut – so wurde schließlich auch geheiratet, damals am 19. Mai 1956. Und zwar im Elternhaus der Braut in Winsen/Aller.

Beim Schützenfest 1952 lernte sich das Paar kennen

Jubelpaar: Erika und Gerhard Rieck haben 1956 geheiratet. Quelle: Thorsten Behrens (Repro)

Dorthin hatte es Erika Rieck, am 22. Juni 1935 mit dem Mädchennamen Becker in Elbig in Westpreußen geboren, nach der Flucht im Januar 1945 verschlagen. Gemeinsam mit ihrer Mutter, der Vater war in Kriegsgefangenschaft, und ihren fünf Geschwistern. Die Geschwister leben heute noch und sind alle über 80 Jahre alt, freut sich die Jubilarin. Schule und Arbeit im Haushalt folgten auf die Flucht – und dann 1952 das Schützenfest im Ort.

Zu dem waren auch Gerhard Rieck und sein Cousin extra mit dem Zug aus Gifhorn gekommen. „Ich war eine gute Tänzerin. Er nicht“, neckt sie ihren Mann noch heute. Getanzt wurde also mit dem Cousin, doch nach Hause brachte der spätere Ehemann die Tänzerin. Mit dem Zug besuchte er sie anschließend ein Vierteljahr lang, dann zog sie zu ihm nach Gifhorn in das Haus seiner Familie. Erika Rieck arbeitete zeitweise bei Teves, sorgte dafür, dass die Albert-Schweitzer-Schule sauber war. Ihr Mann Gerhard, am 18. April 1933 in Gifhorn geboren und gelernter Stellmacher, war seit 1952 bei VW – wo er bis zum Ruhestand insgesamt 38 Jahre lang blieb.

„1952 war schon ein besonderes Jahr“, sagt Gerhard Rieck. Ebenso wie 1997, ergänzt seine Frau. Da gab es nämlich doppelten Grund zur Freude: Eines der Enkelkinder wurde geboren und der Jubilar überstand seine erste Herz-Operation. Und dann war da noch das besondere Jahr 1968, in dem Gerhard Rieck Gifhorner Stadtschützenkönig wurde. „Ich bin jetzt 69 Jahre im BSK und habe in den Jahren alles abgeräumt, was es gab.“ Erika Rieck hielt es da eher mit dem Kegeln. „Seit ich 34 Jahre alt bin.“ Und eigentlich noch immer, sagt sie mit Blick auf Corona. Oft waren die Frauen der Gruppe unterwegs – die Männer kegelten auch mit, aber nicht so ganz aktiv. „Wir haben viele Länder besucht.“

Besucht wurde in den Anfangsjahren der Ehe auch regelmäßig – und oft – das Gifhorner Kino Odeon in der Braunschweiger Straße. Zu Fuß, und das vom Wittkopsweg aus. „Wir hatten ja nichts anderes“, sagt Gerhard Rieck. Außer ihrem Humor, den die beiden bis heute nicht verloren haben. „Wir flaxen immer noch miteinander. Aber wir haben uns nie ernsthaft gestritten. Und wenn wir ins Bett gehen, wird sich vertragen. Außerdem sollten man dreimal nachdenken, bevor man etwas sagt. Worte kann man nicht zurück holen“, sagt die Jubilarin.

Von Thorsten Behrens