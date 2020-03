Erich von Däniken begeistert mit steilen Thesen über Außerirdische

Gifhorn

Kritisch betrachtet gilt Erich von Däniken bis heute als der bekannteste Vertreter des pseudowissenschaftlichen Zweiges der Prä-Astronautik. Welche Faszination allerdings dennoch von seinen Thesen ausgeht, bewies sein gut besuchter Vortrag am Donnerstagabend in der Gifhorner Stadthalle.

Besuch von Außerirdischen

Vor gut 50 Jahren hatte von Däniken sein Buch „Erinnerungen an die Zukunft“ veröffentlicht und ruft damit bis heute glühende Anhänger wie auch erbitterte Gegner seiner Thesen auf den Plan. Jenseits der Evolutionslehre stellt der Schriftsteller die Hypothese auf, die Menschen seien schon seit der Steinzeit gezielt von Außerirdischen besucht und zu ihren überlieferten Leistungen angeleitet worden. Entsprechend interpretiert von Däniken auch die zahlreichen globalen antiken Bauwerke oder Skulpturen unterschiedlichster Kulturen im Sinne seiner Aussagen und weist darauf hin, dass die Menschen jener Zeit ohne Hilfe von Außen gar nicht in der Lage gewesen sein konnten, Pyramiden, Monolithen oder Skulpturen zu bauen.

Brennende Überzeugung

Obwohl von Däniken in letzter Konsequenz keine wissenschaftlichen Beweise für seine Behauptungen erbringt, sind seine Ausführungen faszinierend und zogen die Zuhörer völlig in ihren Bann. Mit Fotos und Videos, aber vor allem einer geschickten Wortwahl und brennenden eigenen Überzeugung liest von Däniken das erste Buch Ezechiel aus der Bibel als die Beschreibung der Ankunft eines Raumschiffes. Gleichgültig ob die peruanischen Nazca-Linien, die ägyptischen Pyramiden, Tempel in Indonesien – wesentliche Bilder und Informationen würden der Öffentlichkeit vorenthalten. Denn die Menschheit sei noch nicht reif für außerirdischen Besuch.

Die Anhänger sind begeistert

„Ich bin nicht normal, ich bin ein Fantast“, konstatiert der 85-Jährige mit einem Schmunzeln. Mit Hilfe seiner Bücher und DVDs dürften seine begeisterten Anhänger sich einreihen in die Gruppe jener, die sagen können: „Ich habe es verstanden.“

Lesen Sie auch:

Von Stephanie Dorer