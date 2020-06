Erdbeerernte: Kalte Nächte und Corona schmälern den Ertrag

Landkreis Gifhorn

Spargel und Erdbeeren verkünden rein pflanzlich das endgültige Ende der dunklen Jahreszeit. Letztere werden von Endverbrauchern gern auch mal eigenhändig geerntet. Corona macht’s in diesem Jahr ein bisschen umständlicher – und Spätfröste schmälern das Angebot.

„Die Saison ist schwierig“, sagt Heinrich Busse, der um Leiferde herum auf zehn Hektar Fläche die roten Früchte anbaut. Temperaturen unter Null Grad sorgen dafür, dass „die Ernte ausfällt“. Wegen ständig drohender Nachtfröste hätten deshalb die Beeteimmer wieder mit Folie bedeckt und dann tags wieder aufgedeckt werden müssen: „Eine Höllenarbeit.“ Insgesamt sei aufgrund der allgemein tiefen Temperaturen des nachts das Wachstum der Pflanzen verhaltener ausgefallen: „Das hat man schon im April gesehen.“ 2020 werde vom Ertrag her für den Anbauer ein durchschnittliches Jahr sein: „Aber die Preise sind ganz gut.“ Das liege daran, dass „der Markt leer ist“: In Süddeutschland hätten Unwetter die Ernte verdorben und „aus Italien und Spanien kommt auch nichts.“

Heinrich Busse auf einem Feld bei Leiferde. Quelle: Lea Rebuschat

Was die Selbstpflücker auf seinen Erdbeerfeldern betrifft, sei es wie in anderen Jahren auch: „Wenn sie kommen, dann kollektiv: am Wochenende und wenn die Sonne scheint. Wenn es regnet, kommt keiner“, weiß Busse. „Schon fast zuende“, ist die Saison für Selbstpflücker und die Erdbeeren überhaupt auf den Feldern von Burkhard Kaufmann zwischen Leiferde und Vollbüttel: „Wir hatten diesmal in Tunnel und Freiland nur frühe Sorten, die wir zusammen mit Spargel gut vermarkten können.“ Noch eine Woche, dann „ist alles abgeerntet“. Selbstpflücker haben ein gut Teil dazu bei getragen: „Weil die Leute wegen Corona nicht ins Restaurant gehen, geben sie auch mal Geld aus für eine Schale Erdbeeren“, so Kaufmann, der andererseit allerdings auch von Ertragseinbußen aufgrund von April-Frösten berichtet.

„Wir haben ein bisschen wenig Erdbeeren dieses Jahr“, sagt Heidi Schulze vom Erdbeerhof Jembke. Grund ist dort nicht nur das Wetter, sondern auch, dass auf der 1,4 Hektar großen Anbaufläche vergangenes Jahr neue Pflanzen gesetzt wurden: „2021 werden sie schon stärker tragen.“ In diesem Jahr musste die Zeit, in der Selbstpfücker täglich aufs Feld dürfen, mehr als halbiert werden: Start ist um 7 Uhr und „um 11 Uhr sind wir schon durchgepflückt“, sagt Schulze, der es „in der Seele weh tut“, wenn sie Familien wieder weg schicken muss, die aber auch auf die Einhaltung von Corona-Regeln pocht: „1,50 Meter Abstand und Schutzmaske, ein Erwachsener, ein Kind“ – auch wenn es dann „kein Event für Familien mehr ist, aber dafür ist die ältere Dame, die hier auch pflückt, sicher“.

Damit keine Probleme hat Paul Schofer vom Eickenhofer Spargelreich in Eickhorst, denn seine Erdbeerpflanzen liefern ausschließlich im geschützten Anbauverfahren – im Tunnel oder überdacht – bis Ende des Monats noch Früchte: „Da können wir für die Ernte nur Fachpersonal ran lassen.“ Nachtfröste kommen aber auch nicht dran und deshalb kann Schofer nur die bisher „sehr sonnige Zeit“ loben, die für „gehaltvolle und geschmackvolle Erdbeeren gesorgt hat“.

Von Jörg Rohlfs