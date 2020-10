Am einfachsten und schnellsten geht die Anmeldung im Internet unter www.waz-online.de/ghg. Dort einfach das Online-Formular ausfüllen und bei „Gemeinsam helfen“ dabei sein. Bewerbungen über das Internet sind bis Montag, 26. Oktober, möglich. Alternativ den Coupon ausschneiden, ausfüllen und mit dem Stichwort „Gemeinsam helfen“ per Post an Aller-Zeitung, Steinweg 73, 38518 Gifhorn schicken, in der AZ-Geschäftsstelle abgeben oder einscannen und per E-Mail an m.steffenhagen@mmo-niedersachsen.de senden.

Teilen Sie uns auf dem Coupon kurz mit, wie Sie sich engagieren und für welches Projekt der Geldpreis verwendet werden soll. Bitte beachten Sie, dass es sich um lokale und humanitäre Projekte von Mensch zu Mensch handeln muss. Wichtig ist außerdem, dass sich das jeweilige Projekt ausschließlich auf die Stadt oder den Landkreis Gifhorn bezieht. Große Dachorganisationen werden gebeten, nur maximal drei Aktionen anzumelden. Abgabeschluss für Coupon-Bewerbungen ist am Freitag, 23. Oktober 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle teilnehmenden Projekte werden in der AZ und unter www.waz-online.de/ghg prominent und ausführlich vorgestellt. Fragen zu der Aktion beantwortet Michelle Steffenhagen per Mail unter m.steffenhagen@mmo-niedersachsen.de.