Gifhorn

„Achtung Aufnahme“: Ab Ende Oktober wird der Kreismusikschule ein professionelles Tonstudio zur Verfügung stehen – und damit auch allen Interessierten, die schon immer mal eine präsentable Aufnahme von ihren Künsten erstellen lassen wollten. Vom Shanty-Chor bis zum Vorleser.

Kreismusikschule hat eine eigene App „Das ist ein Quantensprung“, freut sich Peter Bönisch als Leiter der Kreismusikschule über deren neue, kostenlose App, mit der Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Verwaltung ab sofort miteinander kommunizieren können. Zudem verfügt die App über eine Pinnwand für Suchen und Angebote. „Und sollten während der Corona-Zeit Bedenken bezüglich der Einschränkungen aufkommen, kann man bequem von Zuhause aus den Unterricht buchen und digital wahrnehmen“, so Bönisch weiter. Noch läuft für die App eine Testphase mit zehn von 80 Lehrern der Musikschule, aber der Komplett-Betrieb ist in Sicht. Sorgen wegen Datensicherheit brauche kein Nutzer zu haben: „Alle Daten werden verschlüsselt in einem zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland gespeichert, sämtliche Funktionen zum Austausch von Nachrichten setzen keinerlei Kontaktinformationen voraus“, erklärt Bönisch.

Möglich macht die Neuanschaffung das finanzielle Engagement des Förderverein der Kreismusikschule sowie weitere Fördermittel. „Das Equipment für die Grundausstattung des Studios ist bereits bestellt“, erklärt Musikschulleiter Peter Bönisch, der bezüglich einer fristgerechten Lieferung des IMacs und der nötigen digitalen Tools guter Hoffnung ist. Mittelfristig werde man diese Basis „nach und nach upgraden“. Ein paar neue, gute Mikrofone sind schon da.

Betreuung durch versierte Lehrkräfte

Die Betreuung des Studios übernehmen zwei erfahrene und versierte Lehrkräfte der Musikschule: „Wir können uns glücklich schätzen, die beiden in unseren Reihen zu haben.“ Es handelt sich dabei um Zlatko Baban, der in seiner Heimat in Montenegro Aufnahmeleiter am staatlich betriebenen Nationalfernsehen RTV Crna Gora gewesen ist. Der andere ist Mikko Keil: „Er ist die erste Adresse, was Studio-Recording und Mixing betrifft“ – fehlt eine Schlagzeugspur, steuert Keil sie bei oder er unterlegt Gesang mit einem Orchester aus dem Keyboard.

Die Räumlichkeiten für das neue Studio befinden sich im Obergeschoss der Kreismusikschule und wurden bereits bei der Erstellung des KVHS-Anbaus 2004 baulich und technisch dafür ausgerüstet. Vom Tonmeister-Raum besteht dank Glascheiben auch Sichtkontakt zum kleinen Aufnahmeraum nebenan, aber auch zum großen Musiksaal im Erdgeschoss. Ab Ende Oktober können Stücke eines einzelnen Musikers, Sängers oder Sprechers und auch von kleinen Ensembles aufgezeichnet werden.

Größere Ensembles erst später

„Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auch größere Ensembles bedienen können“, so Böhnisch. Sogar Hörspiele seien theoretisch möglich. „Und natürlich können die Aufnahmen nach der Aufzeichnung noch professionell bearbeitet werden.“ Offen stehen wird das Studio allen Chören, Solisten und Musikgruppen aus dem gesamten Landkreis Gifhorn: „Gegen einen geringen Unkostenbeitrag.“ Den Schülern und Schülerinnen, Lehrkräften und Ensembles der Kreismusikschule steht das Tonstudio kostenlos zur Verfügung. Ein zeitliches Konzept zur Nutzung des Studios soll bis zu seiner Eröffnung noch erstellt werden, ebenso wie ein Image-Video.

Demo für DSDS oder The Voice

Die Aufzeichnungen könnten sowohl zu privaten Zwecken dienen, zum Beispiel, um das Ergebnis eines Workshops festzuhalten – oder aber auch als Demo für Bewerbungen bei Musiklables „in hervorragender, professioneller Qualität: „Einer Bewerbung für DSDS oder The Voice steht damit bald nichts mehr im Wege“, meint Bönisch. „Einen professionellen Vocal-Coach hätten wir mit Victor Visotsky auch gleich mit am Start.“

Zum Start des Kreismusikschul-Studios soll eine „prominente Gifhorner Persönlichkeit“ quasi einweihen, indem „wir mit ihr ein Podcast erstellen, das anschließend viral geht“, kündigt Musikschulleiter an – lässt aber noch im Dunkeln, wer es wohl sein wird.

Von Jörg Rohlfs