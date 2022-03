Gifhorn

Der vorerst letzte Akt bei den Baumaßnahmen an der Polizeiinspektion Gifhorn ist der Umbau der Wache. Und dieser beginnt am Mittwoch, 2. März, im Laufe des Tages mit der Schließung des bisherigen Haupteingangs an der Hindenburgstraße – Besucher der Dienststelle gelangen dann über ein eigens errichtetes Treppengerüst am Knickwall in die Interims-Wache im ersten Stock des Gebäudes.

Diesem Schritt voraus gegangen ist nach Angaben des Leiters Einsatz Michael Betker ein Umbau der Technik. Er geht davon aus, dass der vorüber gehende Umzug der Wache reibungslos vonstatten geht.

Um Barrierefreiheit zu gewährleisten, wurde neben dem eisernen Treppengestell ein offener Aufzug installiert, mittels dessen man im Bedarfsfall die obere Plattform erreicht. Dort an der Eingangstüre wie auch unten am Aufzug ist eine Klingel mit Gegensprechanlage vorhanden.

Als Ersatz für die Toiletten im Bereich der alten Wache wurden am Fuße der Treppe zwei entsprechende Kabinen aufgestellt. „Eine behindertengerechte Toilette befindet sich im Gebäude“, informiert Polizeipressesprecher Christoph Nowak, der die neuen Gegebenheiten am Gebäude der Inspektion Gifhorn gemeinsam mit Betker vorstellte. Die Interimswache befindet sich gleich hinter der neuen Eingangstür.

Sobald am Mittwoch der Haupteingang verschlossen wird, würden dort angebrachte Plakate auf die Benutzung des neuen Nebeneingang hinweisen. „Ansonsten ändert sich nichts für die Besucher“, so Betker. Auch nicht die Tatsache, „dass wir für sie auch weiterhin leider keine Parkplätze zur Verfügung stellen können“. Die Wiedereröffnung der dann – samt Eingangsbereich – neu zugeschnittenen Wache soll im Herbst erfolgen: „Es wird doch einiges umgebaut.“