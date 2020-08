Gifhorn

Nicht nur die Kinder sind eingeladen zu Schulanfangsgottesdiensten, sondern seit einigen Jahren auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher aus den Kitas. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine Segensfeier zu Beginn eines neuen Schul- und Kindergartenjahres den Lehrenden und Erziehenden sehr gut tut“, so Dr. Christiane Julius, Schulpastorin im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Gifhorn.

Nähe aufbauen unter den Bedingungen von Distanz

Am Mittwochabend, 26. August, um 18 Uhr beginnt diese ökumenische Feier unter dem Thema „Abstand – Beistand“ in der Gifhorner St. Altfridkirche am Pommernring. Wie können wir den Neuanfang in Corona-Zeiten gestalten, wie kann Nähe aufgebaut werden unter Bedingungen von Distanz, wo bleiben wir mit unseren eigenen Sorgen und Ängsten – Fragen, mit denen Martin Wrasmann, Pastoralreferent em., und Pastorin Dr. Christiane Julius die inhaltliche Spur für diesen Gottesdienst legen, an dem Jasmin Cassier aus dem Kreis der Lehrenden und Erziehenden in der Vorbereitung beteiligt ist. Die Orgel spielt Raphael Nigbur, und es wird weitere instrumentale Begleitung durch Peter Bönisch, Trompete, und Martyna Kopinska an der Gitarre geben.

Eine Kraft- und Tankstelle

Deren einfühlsame Musik soll dazu einladen, den eigenen Gedanken nachzugehen. Mit ihrem biblischen Impuls ermutigen die Seelsorgerinnen und Seelsorger, das neue Jahr in Schule und KiTa in den Blick zu nehmen. „So soll dieser Segensgottesdienst zur Kraft- und Tankstelle werden“, fügt Martin Wrasmann hinzu. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

