Gifhorn: Eine Stadt und eine Samtgemeinde im Landkreis sind Corona-frei

Landkreis Gifhorn

Der Landkreis teilt mit, dass ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet wurde. Bereits Ende Januar war die Person aus der Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger verstorben, insgesamt sind es jetzt 186 Todesfälle im Landkreis Gifhorn. Derweil sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter, laut Robert-Koch-Institut betrug sie am Donnerstagmorgen 2,8. Ein neuer laborbestätigter Corona-Fall ist im Verlauf eines Tages hinzu gekommen, in den vergangenen sieben Tagen gab es fünf Neuinfektionen.

Wittingen und das Boldecker Land sind aktuell komplett Corona-frei

Aktuell gibt es 57 aktive Corona-Fälle im Landkreis. Die verteilen sich wie folgt auf die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden: 16 in Gifhorn, keiner in Wittingen, zwei in der Sassenburg, keiner im Boldecker Land, einer in der Samtgemeinde Brome, vier in der Samtgemeinde Hankensbüttel, 13 in der Samtgemeinde Isenbüttel, sieben in der Samtgemeinde Meinersen, vier im Papenteich und zehn in der Samtgemeinde Wesendorf. Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Mutationen beträgt mittlerweile 1 155, darunter sieben neue Nachweise in der vergangenen Woche.

Der Landkreis informiert über die Zahl der Impfungen – dabei handelt es sich nur um die Impfdosen, die im Impfzentrum in der Stadthalle verabreicht wurden, nach Erst- und Zweitimpfung wird nicht unterschieden. Danach haben mittlerweile 78 219 Impfungen stattgefunden, 4 792 waren es in der vergangenen Woche.

Kein Covid-19-Patient auf der Helios-Intensivstation

Das DIVI-Intensivregister des RKI vermeldet eine Corona-freie Intensivstation im Helios-Klinikum. Von zehn zur Verfügung stehenden Intensivbetten ist eines frei.

Von Christina Rudert